「港区女子お持ち帰り」上田竜也、“美女”とのツーショットに反響！ 「密会ですね」「逃亡www」
元KAT-TUNの上田竜也さんは4月21日、自身のInstagramを更新。“美女”とのツーショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】上田竜也＆“美女”のツーショット
ファンからは「逃亡www」「美男美女でほんとにビジュよいです」「どっちが美女？」「美女コラボ胸アツ」「港区美女と密会ですね」「港区女子お持ち帰り」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】上田竜也＆“美女”のツーショット
「港区美女と密会ですね」上田さんは「美女の元へ逃亡」とつづり、1枚の写真を投稿。「美女」こと男性アイドルグループ・KEY TO LITの中村嶺亜さんとのツーショットです。上田さんは、19日まで東京・渋谷で開催されていた中村さんの個展「ReBELiUM」を訪れたようで「#個展凄かった」とつづっています。
「美女を連れて映画館デート!?」「熱愛報道」3月8日の投稿では「本誌は某所にて映画館から出てくる2人の姿をキャッチ」とつづり、中村さんと撮影した動画を公開した上田さん。ファンからは「美女を連れて映画館デート!?」「熱愛報道」「付き合ってるんだ！」といった反響が寄せられました。上田さんのInstagramでは、中村さんを「美女」扱いするのが定番となってきたかもしれません。
(文:堀井 ユウ)