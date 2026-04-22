『乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です』第2期、7月放送 キービジュアル＆PV公開 キャラクター紹介第2弾も
テレビアニメ『乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です2』（通称：モブせか）が7月に放送されることが発表された。あわせて、キービジュアル第1弾とPV第1弾が公開された。
【画像】新たに描き起こし！ルクシオン（CV石田彰）など6キャラクター
本作は、原作・三嶋与夢氏、作画・孟達氏によるシリーズ累計450万部の成り上がり異世界ファンタジー作品。2022年4月にテレビアニメ第1期が放送され、続編制作が発表。今作が4年越しの第2期となる。“乙女ゲー”のモブキャラに転生したリオンが、ゲームの知識を使い成り上がっていく物語で、第1期では財宝発見や公国艦隊の撃退の功績によって子爵へと出世したリオン。第2期では聖女となったマリエの親衛隊入りの命令を受け、エルフの島へと向かうことになる。
キービジュアル第1弾は、キャラクターデザイン・鈴木政彦氏による描き下ろし。ヒロインであるオリヴィアとアンジェリカに腕を組まれ、両手に花の状態の主人公リオンが描かれ、第1期を経て単なるモブではなく、成長した様子を表している。建物の窓から3人の様子をのぞいているもう1人についても注目だ。
PV第1弾は、1期の内容を振り返りつつ、リオンたちが新たに訪れるエルフの浮島の様子を紹介。聖女になったマリエの新たな目論見や、リオンに待ち受ける新たな苦難とは。PV専用のセリフも収録されている。
また、第2期の制作に際し、キャラクターデザインが新たに描き起こされた。第2弾としてルクシオン、ユリウス、ジルク、ブラッド、クリス、グレッグの設定イラストとプロフィールが公開された。
さらに、キービジュアル第1弾の公開を記念したプレゼントキャンペーンが開催される。アニメ公式Xをフォローして該当ポストをリポストすると、抽選で5人にキービジュアル第1弾を使用したB2ポスターがプレゼントされる。期間はきょう22日〜5月6日午後11時59分。
■キャラクタープロフィール
▼ルクシオン CV：石田彰
リオンの相棒で、彼が転生前に購入した課金アイテム。本体は人工知能を搭載した宇宙戦艦であり、球体型の端末で情報収集などのサポートを行う。辛辣なツッコミ役でもある。この世界の人間「新人類」を嫌悪している。
▼ユリウス CV：鈴村健一
ホルファート王国の元王太子で、乙女ゲームでの攻略対象のひとり。リオンとの決闘に破れ廃嫡となったが、王族という立場から解放されたことを喜んでいた。マリエや仲間と貧乏ながらも楽しそうに日々を過ごしている。
▼ジルク CV：鳥海浩輔
ユリウスとは父兄弟の宮廷貴族で、ゲームでの攻略対象のひとり。温和で紳士的に見えるが、ユリウスへの忠誠心が高く、彼のためならば非情な手段を取ることも厭わない。リオンとの決闘に敗れ、彼も廃嫡の身となった。
▼ブラッド CV：立花慎之介
広い土地を持つ辺境伯の跡取りで、乙女ゲームでの攻略対象のひとり。精神的に討たれ弱いのに、やたらと目立ちたがるナルシスト。リオンに敗れ廃嫡となったが、空賊退治で自らの弱さを自覚し、彼に敬意を払うように。
▼クリス CV：遊佐浩二
「剣聖」の父を持つ伯爵家の跡取りで、乙女ゲームでの攻略対象のひとり。感情表現が苦手であり、気持ちを素直に伝えられない。剣術を得意としているが、リオンに敗れ廃嫡。修学旅行で実力のなさを自覚し、精神的に成長した。
▼グレッグ CV：檜山修之
冒険者としても活躍する伯爵家の跡取りで、乙女ゲームでの攻略対象のひとり。冒険者としての誇りが強い反面、経験を優先するあまり装備を蔑ろにする短絡的なところも。リオンに敗れ廃嫡となるが、空賊退治で彼を認めた。
【画像】新たに描き起こし！ルクシオン（CV石田彰）など6キャラクター
本作は、原作・三嶋与夢氏、作画・孟達氏によるシリーズ累計450万部の成り上がり異世界ファンタジー作品。2022年4月にテレビアニメ第1期が放送され、続編制作が発表。今作が4年越しの第2期となる。“乙女ゲー”のモブキャラに転生したリオンが、ゲームの知識を使い成り上がっていく物語で、第1期では財宝発見や公国艦隊の撃退の功績によって子爵へと出世したリオン。第2期では聖女となったマリエの親衛隊入りの命令を受け、エルフの島へと向かうことになる。
PV第1弾は、1期の内容を振り返りつつ、リオンたちが新たに訪れるエルフの浮島の様子を紹介。聖女になったマリエの新たな目論見や、リオンに待ち受ける新たな苦難とは。PV専用のセリフも収録されている。
また、第2期の制作に際し、キャラクターデザインが新たに描き起こされた。第2弾としてルクシオン、ユリウス、ジルク、ブラッド、クリス、グレッグの設定イラストとプロフィールが公開された。
さらに、キービジュアル第1弾の公開を記念したプレゼントキャンペーンが開催される。アニメ公式Xをフォローして該当ポストをリポストすると、抽選で5人にキービジュアル第1弾を使用したB2ポスターがプレゼントされる。期間はきょう22日〜5月6日午後11時59分。
■キャラクタープロフィール
▼ルクシオン CV：石田彰
リオンの相棒で、彼が転生前に購入した課金アイテム。本体は人工知能を搭載した宇宙戦艦であり、球体型の端末で情報収集などのサポートを行う。辛辣なツッコミ役でもある。この世界の人間「新人類」を嫌悪している。
▼ユリウス CV：鈴村健一
ホルファート王国の元王太子で、乙女ゲームでの攻略対象のひとり。リオンとの決闘に破れ廃嫡となったが、王族という立場から解放されたことを喜んでいた。マリエや仲間と貧乏ながらも楽しそうに日々を過ごしている。
▼ジルク CV：鳥海浩輔
ユリウスとは父兄弟の宮廷貴族で、ゲームでの攻略対象のひとり。温和で紳士的に見えるが、ユリウスへの忠誠心が高く、彼のためならば非情な手段を取ることも厭わない。リオンとの決闘に敗れ、彼も廃嫡の身となった。
▼ブラッド CV：立花慎之介
広い土地を持つ辺境伯の跡取りで、乙女ゲームでの攻略対象のひとり。精神的に討たれ弱いのに、やたらと目立ちたがるナルシスト。リオンに敗れ廃嫡となったが、空賊退治で自らの弱さを自覚し、彼に敬意を払うように。
▼クリス CV：遊佐浩二
「剣聖」の父を持つ伯爵家の跡取りで、乙女ゲームでの攻略対象のひとり。感情表現が苦手であり、気持ちを素直に伝えられない。剣術を得意としているが、リオンに敗れ廃嫡。修学旅行で実力のなさを自覚し、精神的に成長した。
▼グレッグ CV：檜山修之
冒険者としても活躍する伯爵家の跡取りで、乙女ゲームでの攻略対象のひとり。冒険者としての誇りが強い反面、経験を優先するあまり装備を蔑ろにする短絡的なところも。リオンに敗れ廃嫡となるが、空賊退治で彼を認めた。
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