NiziUマコ、“変装なし”熱海満喫のプライベートショット公開 「来てたのびっくり」「聖地が増えた」と反響
【モデルプレス＝2026/04/22】9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）のMAKO（マコ）が4月21日、自身のInstagramを更新。熱海を訪れた姿を公開し、注目を集めている。
【写真】NiziUメンバー「変装なしでオーラダダ漏れ」人気観光地満喫のプラベショット
マコは「久しぶりの海」「＃熱海」とつづり、静岡県・熱海市を訪れた際の写真を複数枚投稿。白いブラウスにデニム、スニーカーを合わせたコーディネートで、浜辺を散策したり、プリンを味わう姿など、熱海を満喫するリラックスした様子を披露した。
この投稿に、ファンからは「熱海来てたのびっくり」「変装なしでオーラダダ漏れ」「笑顔が最高」「癒される」「プリンを食べる姿が可愛すぎる」「スタイル良くて絵になる」「聖地が増えた」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】NiziUメンバー「変装なしでオーラダダ漏れ」人気観光地満喫のプラベショット
◆マコ、熱海でリフレッシュ
マコは「久しぶりの海」「＃熱海」とつづり、静岡県・熱海市を訪れた際の写真を複数枚投稿。白いブラウスにデニム、スニーカーを合わせたコーディネートで、浜辺を散策したり、プリンを味わう姿など、熱海を満喫するリラックスした様子を披露した。
◆マコの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「熱海来てたのびっくり」「変装なしでオーラダダ漏れ」「笑顔が最高」「癒される」「プリンを食べる姿が可愛すぎる」「スタイル良くて絵になる」「聖地が増えた」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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