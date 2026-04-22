小学1年生の女の子がお散歩の練習を始めたら、1年後には大型犬2匹を同時にお散歩させられるようになっていて…？女の子の成長がうかがえる光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で11万8000回再生を突破しています。

【動画：小さな女の子に『大型犬の散歩』を教えた結果→1年後…お見事すぎる『総重量45キロを操る光景』】

女の子にお散歩の仕方を教えたら…

TikTokアカウント「husky_nina」に投稿されたのは、小学生の女の子が一緒に暮らしているシベリアンハスキーとお散歩をする様子です。

投稿者さんは女の子が1年生の時に、まだ子犬だった「ニーナ」ちゃんとのお散歩の仕方を教えてあげたそう。女の子は両手でしっかりリードを握ってニーナちゃんを制御し、ふたりはペースを合わせて上手に歩けていたとか。

その後、ニーナちゃんはどんどん体が大きくなり、力も強くなっていったためお散歩をするのが大変に…。しかしお散歩の練習を続けるうちに、女の子もどんどん成長していったそうです。

1年後の見事な手さばき

女の子がお散歩の仕方を教わってから約1年が経った現在、ニーナちゃんはすっかり大きくなり、「ジュナ」ちゃんという家族も増えました。そして小学2年生になった女の子は、なんとニーナちゃんとジュナちゃんというハスキー2匹を、同時にお散歩に連れて行けるようになっているとか！

2匹の総重量は約45キロもあるので、大人でも連れて歩くのは簡単ではありません。しかし女の子は2匹が立ち止まりそうになった時は「いくよ」とリードを引いて誘導し、足にリードが絡まった時も片手だけで素早く対処。

2匹がグイグイとリードを引っ張りながら前進し始めても、自分は今まで通りのペースで歩き続けることで進むスピードをコントロールし、引きずられることなくお散歩できていたとか。大人顔負けの手さばきは、拍手を送りたいくらいお見事です！

信頼と絆を感じる光景

また好き放題せずに、女の子の言うことを聞いているニーナちゃんとジュナちゃんも、とてもお利口さんです。きっと2匹と女の子がお散歩の練習や日々のふれあいを通して信頼関係を築いてきたからこそ、ここまでお散歩が上手になったのでしょう。これからも一緒にお散歩を楽しみながら、ますます絆を深めていってほしいですね。

この投稿には「すごい！娘さん最高！」「お散歩の仕方上手ですね」「堂々の風格」「かっこいい」といったコメントが寄せられています。

ニーナちゃん＆ジュナちゃんの可愛い姿や、ご家族との尊い日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「husky_nina」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「husky_nina」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。