【Happyくじ「パペットスンスン」】 5月29日 発売予定 価格：1回920.70円

サニーサイドアップは、Happyくじ「パペットスンスン」を5月29日よりセブン-イレブン、イトーヨーカドー、ゆめタウンで発売する。価格は1回920.70円。

Happyくじ「パペットスンスン」は、全9等級＋LAST賞で展開される。LAST賞・SP賞・A賞・B賞には、スンスンがおしゃべりするアイテムがラインナップしており、SP賞の「パペットスンスン おしゃべりぬいぐるみ」は、手を握ると「WA!」や「GORONCHOCHO」など、全10ボイスでおしゃべりする仕様となっている。全高は約30cm。

また、LAST賞の「パペットスンスン クロック」は、窓からゆらゆら揺れるスンスンが覗き、9時・12時・15時・18時の1日4回、録り下ろしボイスで時刻を知らせてくれる。

そのほかにも、C賞 キャニスターやE賞 ジッパーバッグなどの日常使いできるアイテムや、遊んで楽しいD賞 絵あわせカードなどがラインナップしている。

Happyくじ「パペットスンスン」商品一覧

SP賞 パペットスンスン おしゃべりぬいぐるみ［全1種]

サイズ：全高約30cm

スンスンのふわふわ素材のぬいぐるみ。手を握ると全10種のボイスでおしゃべりをしてくれる。

LAST賞 パペットスンスン クロック[全1種]

サイズ：全高約22.6cm

Happyくじ限定の録り下ろしボイスで、9時・12時・15時・18時の1日4回、スンスンが時刻を知らせてくれる時計。

A賞 パペットスンスン おしゃべりフィギュア[全10種]

サイズ：全高約6.5～11cm ※台座含む

スンスンだけでなく、ノンノンやゾンゾンもフィギュア化。ボタンを押すとおしゃべりする仕様となっている。

B賞 パペットスンスン あいづちぬいぐるみ[全5種]

サイズ：全高約15cm ※上部金具含む座り時

スンスン、ノンノン、ゾンゾンのお腹を押すと、Happyくじ限定の録り下ろしボイスであいづちを打ってくれるぬいぐるみ。

C賞 パペットスンスン キャニスター[全6種]

サイズ：直径約10cm / 全高9.5cm

スンスンが野菜やお菓子の中に紛れ込んでいるデザインのキャニスター。

D賞 パペットスンスン 絵あわせカード[全1種]

サイズ：直径約8cm ※24枚入り

いろいろな表情のスンスンを楽しめる絵あわせカード。

E賞 パペットスンスン ジッパーバッグ[全6種]

サイズ： サイズ：S 約15.5×12cm（横×縦）、M 約19×15cm（横×縦）、L 約24×19cm（横×縦）

スンスンが近づいていく様子をデザインに落とし込んだジッパーバッグ3枚セット。S/M/Lのサイズ違いで、収納や小物整理に便利に使える。

F賞 パペットスンスン アクリルスタンド[全9種]

サイズ： 約14×10cm（横×縦）

さまざまなデザインのアクリルスタンド。

G賞 パペットスンスン フードピック[全4種]

サイズ：全高約6cm以内

スンスンや仲間たちのさまざまなポーズがかわいいフードピック3点セット。

H賞 パペットスンスン ステッカーセット[全5種]

サイズ：約7cm以内

いろいろなデザインで楽しめるステッカー6枚セット。

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