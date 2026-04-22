香港の学校に通う中学生の少女が日本の美容室を訪れ、「海外ヘア」に初挑戦した施術動画がTikTokで注目を集めています。美容師さんによると、「海外ヘア」とは前髪のカーテンバング＋切り込んだハイレイヤーの組み合わせで大人の色っぽい雰囲気を出した髪型のこと。そんな「海外ヘアに挑戦したい」という希望で始まったカウンセリングから仕上がりまでの過程が反響を呼び、「とても中学生には見えない、大人っぽい」「やっぱりかわいい！仕上がり楽しみにしてました」などの声が寄せられました。



【アフター写真】「海外ヘアに挑戦したい」という希望が形になり、仕上がりを見て笑顔を見せる少女

投稿したのは、海外ヘアを得意とする美容師のISSEIさん（@balayage_issei）。話題を呼んだのは、施術の仕上がりだけでなく、カウンセリングの丁寧さと、学校環境を踏まえたやり取りの様子でした。希望を明確に伝える少女に対し、ISSEIさんは明るさの加減や色味を一つひとつ確認しながら方向性を固めていきます。その過程で髪色に関する学校のルールも確認。香港の学校に通っており髪色に制限がない環境だと分かり、本人の希望に沿った施術が進められました。



少女が持参した参考画像を提示して理想像を具体的に共有すると、暗めのカラーをベースにしつつ動きが出るトーンを検討。色見本を確認しながら方向性を固めていきます。



「中学生という年齢でも、フレッシュさよりも色っぽさを出した方が彼女の求めるオーダーに合うかな？ と思い、かなり切り込むハイレイヤーを選びました！ またカラーは、アジア人の肌色に合う暖色系から深みが出るピンクバイオレットを選択。髪型の色っぽさを、より引き立てられると思いました」



カラー剤の塗布が始まると、変化が徐々に―。



「色を混ぜ過ぎないで、とにかくシンプルに調合しました。次回さらに深みが出るように、今回はトーンアップもしています。彼女には、『次回も同じ系統の色味を入れると、さらに綺麗に発色するのでオススメ』と伝えました」



カット工程では顔周りの印象を細かく確認し、特に前髪のラインは慎重に調整していきます。少女が日常的には髪を巻かないとのことで、再現のしやすさも重視。



途中、少女が前髪のラインに満足する様子も伺えます。



仕上がりは、暗めのベースに動きのあるトーンを加えた立体感のあるスタイル。前髪は日常で巻かなくても再現しやすいラインに整えられました。鏡を見た少女は驚きと喜びの入り混じった表情を浮かべ、満足したご様子。



「自分が信じて施術した仕上がりが、ピタッとお客様にハマって喜んでいただける瞬間は、美容師を長年続けていて一番嬉しい瞬間だなと改めて思います！」と、ISSEIさんは語ります。



「僕の強みである『海外ヘア』や『バレイヤージュ』など、海外を起点としたジャンルを求めてくるお客様に全力で提供できるよう、日々技術を磨いています。また、僕の技術をまだ知らない方や悩んでいる方に届けられるように、SNSを使って発信していきたいと思っています」