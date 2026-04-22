「さすがです」庄司智春、Facebookアカウント削除を報告「お互いに機嫌良く楽しみましょう！」
お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春さんは4月21日、自身のInstagramを更新。Facebookアカウントを削除したことを報告しました。
【投稿】庄司智春、Facebookアカウント削除を報告
また、「facebookのアカウントを削除しました。スッキリしています。日常の発信はこちらのInstagramだけになりました」と、自身のFacebookアカウントを削除したことを報告し、「どうぞ お互いに機嫌良く楽しみましょう！」と呼び掛けています。
ファンからは、「楽しみです」「さすがです」「朝からスッキリ最高」「おはよ〜ございます」など、さまざまな声が上がりました。
(文:中村 凪)
【投稿】庄司智春、Facebookアカウント削除を報告
「お互いに機嫌良く楽しみましょう！」庄司さんは「朝から有酸素運動してしっかりとルーティンを守れてスッキリしています」と1枚の写真を投稿。白いTシャツに白いキャップ姿の自撮りショットです。見た目にもすっきりした様子がうかがえます。
ファンからは、「楽しみです」「さすがです」「朝からスッキリ最高」「おはよ〜ございます」など、さまざまな声が上がりました。
銀座での自撮りショットを披露自身のInstagramでプライベートや仕事のオフショットなどをたびたび公開している庄司さん。20日の投稿では「銀座に行きました」「全ての始まりがここでした」とつづり、銀座での自撮りショットを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)