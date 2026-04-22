Ｊ２ジュビロ磐田の志垣良監督（４５）が２２日、辞任した。三浦文丈コーチが監督に昇格し、この日から指揮を執っている。

２０１４年から１６年まで磐田のユースコーチなどを務めた志垣氏は、２０２４年に当時Ｊ２の山口を指揮、昨年９月末からは９シーズンぶりに磐田に復帰し、トップチームのコーチに就任。今季から監督に昇格した。Ｊ１復帰へ向けて組織的なチームづくりを目指したが、Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグでは開幕から８試合目まで勝利はＰＫ戦による２勝のみで９０分間では白星がなく、クラブワーストを更新した。ただ４日の甲府戦からは３連勝で好調に転じつつあった。

志垣監督のコメントは以下の通り。

「この度、ジュビロ磐田の監督を辞任する事を決断いたしました。短期間ではありましたが、自分の標榜するサッカーとはかけ離れた内容、そして結果となってしまった事に責任を感じています。どんな状況でも、日頃よりクラブを支えてくださるファン・サポーターの皆さま、パートナー企業の皆さま、各自治体や協力企業の皆さまには心より感謝申し上げます。また、短い間でしたが、一緒に戦ってくれた選手、クラブスタッフには感謝の気持ちで一杯です。２０２６−２０２７年シーズンのチームの躍動とＪ１復帰を心よりお祈り申し上げます。本当にありがとうございました」