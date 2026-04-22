【きょうから】旅の移動時間を彩る…“車中映え”弁当7選 大丸東京店に豪華グルメが勢ぞろい
ゴールデンウイークに向け、大丸東京店の「お弁当ストリート」で販売される“車中映え”をテーマにした豪華弁当を、きょう4月22日から5月12日まで、地階食品売り場「ほっぺタウン」で販売する。
【写真】“車中映え”弁当7選「〈つきじ鈴富 すし富〉さつき」など
同売り場は全長約60メートルを誇り、年間1000種類以上、1日1万食以上を販売。東京駅直結という立地から、出発前に車内で楽しむ弁当を求める利用客が多いという。物価高騰が続く中でも、旅の始まりや締めくくりに“少しの贅沢”を求めるニーズに応える形で、見た目と味わいを兼ね備えた商品が展開される。
〈創作鮨処タキモト〉の「車中映えプレミアムミルフィーユ」は、うに、かに、いくらを贅沢に盛り付け、かに棒肉や炙りぶりを添えた豪華な一折で、各日30折限定。〈つきじ鈴富すし富〉の「さつき」は、天然本鮪のすき身、中トロ、赤身の3種巻と穴子巻を詰め合わせた一品となる。
〈中島水産〉の「華てまり鮨」は、手毬寿司と海鮮バラチラシを組み合わせた彩り豊かな弁当で、各日10折限定。〈日本橋日山〉の「日山の肉寿司トリオ」は、焼肉だれの肉寿司や煮込みいなり、ローストビーフを盛り込んだ肉尽くしの内容だ。
さらに、〈ポール・ボキューズデリ〉の「DELIカルテット」はチキンやパスタ、キッシュなど4種を詰め合わせたプレートで、各日8折限定。〈西洋銀座〉の「牛ステーキ＆ビーフシチュー弁当」は黒毛和牛のビーフシチューや牛フィレ肉ステーキ、蟹ピラフなどを詰め合わせた期間限定商品となる。〈イーション〉の「9種彩るバラエティーセット」はローストビーフやスモークサーモントラウトなど9種を盛り込んだ華やかな一折だ。
【写真】“車中映え”弁当7選「〈つきじ鈴富 すし富〉さつき」など
同売り場は全長約60メートルを誇り、年間1000種類以上、1日1万食以上を販売。東京駅直結という立地から、出発前に車内で楽しむ弁当を求める利用客が多いという。物価高騰が続く中でも、旅の始まりや締めくくりに“少しの贅沢”を求めるニーズに応える形で、見た目と味わいを兼ね備えた商品が展開される。
〈中島水産〉の「華てまり鮨」は、手毬寿司と海鮮バラチラシを組み合わせた彩り豊かな弁当で、各日10折限定。〈日本橋日山〉の「日山の肉寿司トリオ」は、焼肉だれの肉寿司や煮込みいなり、ローストビーフを盛り込んだ肉尽くしの内容だ。
さらに、〈ポール・ボキューズデリ〉の「DELIカルテット」はチキンやパスタ、キッシュなど4種を詰め合わせたプレートで、各日8折限定。〈西洋銀座〉の「牛ステーキ＆ビーフシチュー弁当」は黒毛和牛のビーフシチューや牛フィレ肉ステーキ、蟹ピラフなどを詰め合わせた期間限定商品となる。〈イーション〉の「9種彩るバラエティーセット」はローストビーフやスモークサーモントラウトなど9種を盛り込んだ華やかな一折だ。