『サレタ側の復讐』第4話 “佳乃”篠田麻里子、“義隆”二階堂高嗣の職場へ凸 不倫カップルを追い詰める
水崎綾女、篠田麻里子、矢吹奈子がトリプル主演するドラマ『サレタ側の復讐（ふくしゅう）〜同盟を結んだ妻たち〜』（テレビ東京系／毎週水曜深夜25時）の第4話が22日深夜に放送される。
【写真】凸られる義隆（二階堂高嗣） 『サレタ側の復讐』第4話より
本作は、夫の不倫という裏切りに直面した“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結成し、交換復讐を企てていく姿を描くドロ沼不倫復讐劇。原作は作画・きら、原作・雙葉葵による累計280万ダウンロードを突破した同名電子コミック。モラハラ夫の不倫現場を偶然目撃し、復讐を決意する主人公・岸本奈津子役を水崎綾女、奈津子の大学時代の友人で「復讐同盟」の発起人となる遠藤佳乃役を篠田麻里子、そして玉の輿結婚を叶えたものの、夫に複数の女性と不倫をされる早乙女麗奈役を矢吹奈子が演じる。
■第4話あらすじ
夫・義隆（二階堂高嗣）だけでなく、不倫相手まどか（矢野ななか）への復讐も決意した奈津子。佳乃と麗奈の協力のもと、2人を別れさせる計画を始動させる。早速、変装した佳乃が2人の職場である丸越デパートに客として乗り込み、まどかに接触を図る。崖っぷちに追い込まれた不倫カップルは、狙い通り修羅場へ…。
さらに佳乃は立て続けに作戦を実行。あるイケメンを雇い、まどかを誘惑するよう仕向ける。しかし、まどかとイケメンが待ち合わせる場所に現れたのは、佳乃が雇ったイケメンではなく、麗奈の夫・樹（高松アロハ）だった。
水ドラ25『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』はテレビ東京系にて毎週水曜25時放送。
【写真】凸られる義隆（二階堂高嗣） 『サレタ側の復讐』第4話より
本作は、夫の不倫という裏切りに直面した“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結成し、交換復讐を企てていく姿を描くドロ沼不倫復讐劇。原作は作画・きら、原作・雙葉葵による累計280万ダウンロードを突破した同名電子コミック。モラハラ夫の不倫現場を偶然目撃し、復讐を決意する主人公・岸本奈津子役を水崎綾女、奈津子の大学時代の友人で「復讐同盟」の発起人となる遠藤佳乃役を篠田麻里子、そして玉の輿結婚を叶えたものの、夫に複数の女性と不倫をされる早乙女麗奈役を矢吹奈子が演じる。
夫・義隆（二階堂高嗣）だけでなく、不倫相手まどか（矢野ななか）への復讐も決意した奈津子。佳乃と麗奈の協力のもと、2人を別れさせる計画を始動させる。早速、変装した佳乃が2人の職場である丸越デパートに客として乗り込み、まどかに接触を図る。崖っぷちに追い込まれた不倫カップルは、狙い通り修羅場へ…。
さらに佳乃は立て続けに作戦を実行。あるイケメンを雇い、まどかを誘惑するよう仕向ける。しかし、まどかとイケメンが待ち合わせる場所に現れたのは、佳乃が雇ったイケメンではなく、麗奈の夫・樹（高松アロハ）だった。
水ドラ25『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』はテレビ東京系にて毎週水曜25時放送。