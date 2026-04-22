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助産師が明かすSNS育児情報の罠「メーカーの戦略が悪い」ストロー練習が引き起こす弊害

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

助産師HISAKOが自身のYouTubeチャンネルで「【正しいステップ】ストロー練習不要！口腔内の発達に与える影響」を公開した。動画では、赤ちゃんの水分補給の練習において「哺乳瓶の次にストロー、最後にコップ」という一般的な順番が、実は間違っていると指摘している。



SNSや育児情報では、生後6カ月を過ぎたらストロー飲みの練習を促す発信が多く見られる。また、ベビー用品メーカーが販売するマグも、スパウトからストロー、そしてコップへと移行するステップを推奨していることが多い。しかしHISAKOさんは、こうした風潮に対し「メーカーの戦略が悪い」と苦言を呈し、「ストローより先にコップ飲みの練習をさせたほうがいい」と断言した。



その理由として、飲み込む際の「舌の動き」の違いを解説。コップ飲みは、舌を上顎に押し付けて飲み込む「成熟型嚥下」のトレーニングになるが、ストロー飲みは、おっぱいを吸うときと同じ「乳児型嚥下」の延長線上にあるという。乳児型嚥下が長引くと、将来的に食べ物をうまく飲み込めずに口内に溜め込んでしまったり、滑舌が悪くなったりする弊害があると指摘。「舌が常に上顎にくっつかずに下に落ちていたとしたら、顔貌がダラーンってなって口ぽかーん」になると警鐘を鳴らし、口腔内機能の発達においてコップ飲みがいかに重要かを力説した。



具体的な練習方法として、生後6カ月頃から少量の水をシリコン製の柔らかいコップに入れ、赤ちゃんの下唇にそっと置く方法を紹介。最初はこぼしてしまうのが当たり前であるため、お風呂場などで遊び感覚で取り入れることを勧めている。最後にHISAKOさんは「コップ飲みが最強」と語り、正しいステップを踏むことが赤ちゃんにとって「一生の宝物に」なっていくと締めくくった。