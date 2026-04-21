西野七瀬、質問忘れて舞台上で台本を生確認も「台本じゃないです！」 キャスト陣が大ツッコミ
人気ゲーム『スーパーマリオ』シリーズの新作アニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』（24日公開）の日本語プレミアム試写が21日、都内で行われ、アンバサダーの西野七瀬、チョコレートプラネット、HIKAKIN、日本語声優キャストの宮野真守（マリオ役）、志田有彩（ピーチ姫役）、畠中祐（ルイージ役）、三宅健太（クッパ役）、関智一（キノピオ役）、山下大輝（クッパJr.役）、坂本真綾（ロゼッタ役）が登壇した。
【写真】スーツも似合う！まぶしい笑顔を見せた宮野真守
アンバサダーを務める西野へMCが「キャストの皆さんへ質問があるんですよね？」と投げかけられた。西野は「皆さんに質問ですか？」と戸惑いの顔に。そしてMCへ駆け寄ると台本を確認。登壇陣が「『台本なんでしたっけ？』じゃないんですよ！」「大混乱ですよ！」「NGもありますから」と、さまざまなツッコミが入り、会場は爆笑だった。
西野は「台本じゃないです」と弁明。気を取り直して「キャラクターを演じる中で意識されたこと、工夫されたことを、それぞれございますか？」と質問しながら「すっごい知りたかった！」と付け加えていた。宮野は「前作がマリオの成長ストーリーで。まだ夢がうまくいかないとか、どう生きていこうか、とモヤモヤしている青年のリアルな心情から始まって、そこからヒーローまで成長していくマリオの姿だったんです。だから頼もしくなったマリオから今作は登場します。なので、いろんなキャラクターに対する関係性だったりも成長しているし、僕はピーチとの関係性が…。あまり言えないけどマリオの心根の優しさを感じるシーンが多くなったんです。ピーチへの思いもあるので。だから2人のシーンにも注目してもらえると」と呼びかけていた。宮野以外のキャスト陣も、それぞれ演じたキャラクターへの思いを語り、西野は「ありがとうございます！」と笑顔で返していた。
『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は、「スーパーマリオ」の世界をもとにしたアニメーション作品。2023年に公開され、全世界累計興行収入約13億ドル（約2000億円）以上を記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続く2作目となる。
4月1日から北米で公開されており、全米の「4月水曜日の興行収入」で史上最高の約3400万ドルを記録。続けて4月5日の5日間までに約1億9千万ドル（約303億円）を突破し北米の週末興収ランキング1位に。すでに全世界での累計興行成績は7億4747万7060ドル（約1188億4885万円）と7億ドルを突破する記録的な大ヒットとなっている。
物語は、マリオとルイージが、ある日、新たな相棒ヨッシーに出会う。ピーチ姫の誕生日パーティーをきっかけに、クッパJr.の邪悪な野望を阻止するため、ロゼッタを守る宇宙への冒険の旅に出るストーリー。
イベントにはほかに、任天堂代表取締役フェローであり、本作の共同プロデューサーである宮本茂氏が登壇。イルミネーション創業者で共同プロデューサーのクリス・メレダンドリ氏からビデオメッセージが寄せられた。
アンバサダーを務める西野へMCが「キャストの皆さんへ質問があるんですよね？」と投げかけられた。西野は「皆さんに質問ですか？」と戸惑いの顔に。そしてMCへ駆け寄ると台本を確認。登壇陣が「『台本なんでしたっけ？』じゃないんですよ！」「大混乱ですよ！」「NGもありますから」と、さまざまなツッコミが入り、会場は爆笑だった。
西野は「台本じゃないです」と弁明。気を取り直して「キャラクターを演じる中で意識されたこと、工夫されたことを、それぞれございますか？」と質問しながら「すっごい知りたかった！」と付け加えていた。宮野は「前作がマリオの成長ストーリーで。まだ夢がうまくいかないとか、どう生きていこうか、とモヤモヤしている青年のリアルな心情から始まって、そこからヒーローまで成長していくマリオの姿だったんです。だから頼もしくなったマリオから今作は登場します。なので、いろんなキャラクターに対する関係性だったりも成長しているし、僕はピーチとの関係性が…。あまり言えないけどマリオの心根の優しさを感じるシーンが多くなったんです。ピーチへの思いもあるので。だから2人のシーンにも注目してもらえると」と呼びかけていた。宮野以外のキャスト陣も、それぞれ演じたキャラクターへの思いを語り、西野は「ありがとうございます！」と笑顔で返していた。
『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は、「スーパーマリオ」の世界をもとにしたアニメーション作品。2023年に公開され、全世界累計興行収入約13億ドル（約2000億円）以上を記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続く2作目となる。
4月1日から北米で公開されており、全米の「4月水曜日の興行収入」で史上最高の約3400万ドルを記録。続けて4月5日の5日間までに約1億9千万ドル（約303億円）を突破し北米の週末興収ランキング1位に。すでに全世界での累計興行成績は7億4747万7060ドル（約1188億4885万円）と7億ドルを突破する記録的な大ヒットとなっている。
物語は、マリオとルイージが、ある日、新たな相棒ヨッシーに出会う。ピーチ姫の誕生日パーティーをきっかけに、クッパJr.の邪悪な野望を阻止するため、ロゼッタを守る宇宙への冒険の旅に出るストーリー。
イベントにはほかに、任天堂代表取締役フェローであり、本作の共同プロデューサーである宮本茂氏が登壇。イルミネーション創業者で共同プロデューサーのクリス・メレダンドリ氏からビデオメッセージが寄せられた。