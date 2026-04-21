「イッテQ！」新メンバー候補生で話題“きゃすみる”辻加純、恋人・辻野太陸（たいり）とのお花見カップルフォト公開「美男美女すぎる」「激推しカップル」と反響
【モデルプレス＝2026/04/21】モデル・シンガーソングライターの“きゃすみる”こと辻加純が4月20日、自身のInstagramを更新。ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「キミとオオカミくんには騙されない」へ共に参加していた、交際中のダンスインストラクター・辻野太陸（つじの・たいり）とのお花見2ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「イッテQ！」新メンバー候補生美女「ラブラブで尊い」イケメン恋人と密着
辻は「お花見 私のやりたかったカップルフォトに嫌な顔せずたいりくん付き合ってくれましたやさしいありがとう」と辻野への感謝をつづり、写真を複数枚投稿。それぞれデニムのジャケットを羽織ったリンクコーディネートで、マッスルポーズショットや見つめ合うショット、指でハートマークを作るショットなど、仲睦まじい様子を公開している。
この投稿にファンからは「可愛い2人」「ラブラブで尊い」「激推しカップル」「めっちゃお似合い」「仲良しでほっこり」「美男美女すぎる」「リンクコーデ素敵」などといった反響が寄せられている。
辻は、2024年4月にシンガーソングライターデビュー。同年4月に放送された、日本テレビ系バラエティー番組「世界の果てまでイッテQ！」（毎週日曜よる7時58分〜）の新メンバーオーディション「イッテQ！新メンバー発掘プロジェクト」の候補生7人に選ばれたことも話題に。辻野とは、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「キミとオオカミくんには騙されない」（2024年）で“きゃすたい”として人気コンビになるも、辻野がオオカミ役だったことから結果は不成立となっていた。2025年12月に「PopteenTV」で2とが再会する様子が公開され、その後それぞれのInstagramにて交際を公表した。（modelpress編集部）
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◆“きゃすたい”辻加純、お花見カップルフォト公開
辻は「お花見 私のやりたかったカップルフォトに嫌な顔せずたいりくん付き合ってくれましたやさしいありがとう」と辻野への感謝をつづり、写真を複数枚投稿。それぞれデニムのジャケットを羽織ったリンクコーディネートで、マッスルポーズショットや見つめ合うショット、指でハートマークを作るショットなど、仲睦まじい様子を公開している。
◆“きゃすたい”辻加純の投稿が話題
この投稿にファンからは「可愛い2人」「ラブラブで尊い」「激推しカップル」「めっちゃお似合い」「仲良しでほっこり」「美男美女すぎる」「リンクコーデ素敵」などといった反響が寄せられている。
辻は、2024年4月にシンガーソングライターデビュー。同年4月に放送された、日本テレビ系バラエティー番組「世界の果てまでイッテQ！」（毎週日曜よる7時58分〜）の新メンバーオーディション「イッテQ！新メンバー発掘プロジェクト」の候補生7人に選ばれたことも話題に。辻野とは、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「キミとオオカミくんには騙されない」（2024年）で“きゃすたい”として人気コンビになるも、辻野がオオカミ役だったことから結果は不成立となっていた。2025年12月に「PopteenTV」で2とが再会する様子が公開され、その後それぞれのInstagramにて交際を公表した。（modelpress編集部）
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