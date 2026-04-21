M!LK山中柔太朗、曽野舜太の“サイコパス疑惑”語る 共同生活時代の裏話明らかに「震えながら写真撮って…」
【モデルプレス＝2026/04/21】M!LK（ミルク）の曽野舜太が、フジテレビ系お昼のバラエティ番組「ぽかぽか」（毎週月〜金曜ひる11時47分〜）に出演。メンバーの山中柔太朗が曽野の“サイコパス疑惑”について語る場面があった。
【写真】M!LKメンバー、至近距離で胸キュンセリフ披露
この日の放送では、ゲストの曽野や吉田仁人についてメンバーが語ったVTRを放送。山中は、VTRで「昔M!LK全員で『ガチャガチャをお揃いにしよう！』ってなって皆でお揃いでゲットしたんです。舜太（曽野）がSNSで『皆でお揃いにしました』って写真をあげたんです」とお揃いのアイテムをゲットしたエピソードを披露した。
しかし、「当時、僕と舜太は同じ場所に住んでいたんですけど、ゴミ箱を見たらガチャガチャが入ってたということがありまして」と語った山中。続けて、「怖いですよね。びっくりして、震えながら写真撮って皆に送った。それ以降お揃いはやってないです。そんな一面を見せたことなかったのでこれが本性か…って思いました」と語り、曽野の“サイコパス疑惑”について語った。
山中のエピソードを受け、曽野は「機関車のガチャガチャを皆でやったんです。僕が出たのが線路だったんですよ。皆キャラクターなのに僕は線路」と山中から語られなかった真相を告白。「お揃いと思って持ち帰ったんですけど、当時僕が住んでいるのが寮で自分のものを置けるスペースがめっちゃ小さかったんですよ。ここにでっかい線路を置けないし、ごめんと。SNSに上げて自分の中で消化してありがとうの気持ちで捨てたんですよ」とガチャガチャを捨てた理由を明かした。
すると、スタジオからは「線路だったらしょうがない」「山中さんの伝え方が悪い！お揃いの線路かと思ったのに！」「山中くんの線路隠蔽疑惑が…」とツッコミが飛んでいた。
また、その後のトークコーナーでは、曽野が「三重県の学校に通っていたのでお仕事する際は、東京の寮に泊まっていたんですけど、人数も多くてM!LK以外の研修生もいた。6畳1間で雑魚寝していた」と下積み時代を告白。「住ましていただけただけありがたかったんですけど」と振り返りつつも、「そんな狭いところだったら線路も捨てちゃうじゃないですか！」と話し、笑いを誘っていた。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
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【写真】M!LKメンバー、至近距離で胸キュンセリフ披露
◆山中柔太朗、曽野舜太の“サイコパス疑惑”語る
この日の放送では、ゲストの曽野や吉田仁人についてメンバーが語ったVTRを放送。山中は、VTRで「昔M!LK全員で『ガチャガチャをお揃いにしよう！』ってなって皆でお揃いでゲットしたんです。舜太（曽野）がSNSで『皆でお揃いにしました』って写真をあげたんです」とお揃いのアイテムをゲットしたエピソードを披露した。
◆曽野舜太、お揃いアイテムを捨てた理由
山中のエピソードを受け、曽野は「機関車のガチャガチャを皆でやったんです。僕が出たのが線路だったんですよ。皆キャラクターなのに僕は線路」と山中から語られなかった真相を告白。「お揃いと思って持ち帰ったんですけど、当時僕が住んでいるのが寮で自分のものを置けるスペースがめっちゃ小さかったんですよ。ここにでっかい線路を置けないし、ごめんと。SNSに上げて自分の中で消化してありがとうの気持ちで捨てたんですよ」とガチャガチャを捨てた理由を明かした。
すると、スタジオからは「線路だったらしょうがない」「山中さんの伝え方が悪い！お揃いの線路かと思ったのに！」「山中くんの線路隠蔽疑惑が…」とツッコミが飛んでいた。
◆曽野舜太、下積み時代語る
また、その後のトークコーナーでは、曽野が「三重県の学校に通っていたのでお仕事する際は、東京の寮に泊まっていたんですけど、人数も多くてM!LK以外の研修生もいた。6畳1間で雑魚寝していた」と下積み時代を告白。「住ましていただけただけありがたかったんですけど」と振り返りつつも、「そんな狭いところだったら線路も捨てちゃうじゃないですか！」と話し、笑いを誘っていた。（modelpress編集部）
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