M!LK山中柔太朗、曽野舜太の“サイコパス疑惑”語る 共同生活時代の裏話明らかに「震えながら写真撮って…」

M!LK山中柔太朗、曽野舜太の“サイコパス疑惑”語る 共同生活時代の裏話明らかに「震えながら写真撮って…」