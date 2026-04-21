ローソン、『水曜どうでしょう』激闘&懐かし西表島編のくじ登場!寝釣りシーンを思い出すグッズも
ダブルカルチャーパートナーズは、4月22日より、「水曜どうでしょうエンタメくじ〜激闘と懐かしの西表島編〜」(1回880円)をローソン店頭、HMV、HMV&BOOKS(※一部店舗のみ取扱い)にて発売開始する。
○番組にちなんだオリジナル景品は全部で7種類。
あの寝釣りのシーンを彷彿とさせる「ルームライトで賞」や「寝ー釣―り!折りたたみ座布団で賞」や、名台詞がデザインされた「マグネットで賞」など、激闘と懐かしの西表島編をモチーフにした景品が多数ラインナップ。また、最後のくじを購入したお客様には、番組ロゴを使用したオリジナル「ウインドブレーカー」をもれなくプレゼントする。
その他にも、くじを3回ご購入毎に先着でその場でオリジナルステッカーが1枚もらえる、ステッカープレゼント企画や、くじの半券を5枚集めるごとに応募でき、「ミニ保温保冷庫」が10名様に当たるエンタメチャンス賞も用意。
(C)2026HTB
○番組にちなんだオリジナル景品は全部で7種類。
あの寝釣りのシーンを彷彿とさせる「ルームライトで賞」や「寝ー釣―り!折りたたみ座布団で賞」や、名台詞がデザインされた「マグネットで賞」など、激闘と懐かしの西表島編をモチーフにした景品が多数ラインナップ。また、最後のくじを購入したお客様には、番組ロゴを使用したオリジナル「ウインドブレーカー」をもれなくプレゼントする。
その他にも、くじを3回ご購入毎に先着でその場でオリジナルステッカーが1枚もらえる、ステッカープレゼント企画や、くじの半券を5枚集めるごとに応募でき、「ミニ保温保冷庫」が10名様に当たるエンタメチャンス賞も用意。
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