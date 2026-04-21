DAZNは、サッカーコンテンツに特化した年間プラン「DAZN SOCCER」の提供を開始した。8月30日まで加入できる。あわせて7月20日まで、最初の3カ月間が月額980円となるキャンペーンも実施する。

サービス内容と対象コンテンツ

「DAZN SOCCER」は、DAZNが配信するすべてのサッカーコンテンツを視聴できる販売期間限定の年間プラン。料金は月額2600円で、12カ月間の合計金額は3万1200円。契約形態は年間プラン・月々払いのみでの提供となる。

対象コンテンツには、6月12日に開幕する「FIFAワールドカップ 2026」の全104試合ライブ配信が含まれる。そのほか、明治安田Jリーグ、ラ・リーガ、セリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンをはじめとする欧州サッカー、各種ハイライトや情報番組も視聴できる。

なお、「DAZN SOCCER」への加入は、DAZNとの直接契約者に限定される。モバイルキャリア決済での加入はできず、パソコンやスマートフォンのWebブラウザから登録手続きを行う必要がある。

支払方法はクレジットカード、デビットカード、PayPal、Google Payに対応。現在、他のプランを契約中のユーザーは、既存の契約期間が満了した後に新プランが開始される。支払方法によっては、一度退会手続きが必要になる場合もある。

3カ月間月額980円のキャンペーン

新プランの提供開始にあわせて、7月20日23時59分まで割引キャンペーンを実施する。期間内に「DAZN SOCCER」へ加入すると、最初の3カ月間は月額980円で利用できる。4カ月目以降は通常料金の月々2600円となり、初年度の年間総額は2万6340円。

対象は新規加入者、および現在利用を停止しており再加入するユーザー。

W杯全試合ライブ配信と独自機能

2026年は「FIFAワールドカップ 2026」が開催され、DAZNは日本国内で唯一、過去最大規模となる全104試合をライブ配信するサービスとなる。日本代表戦については無料でのライブ配信が予定されている。

また、ライブ配信中にチャットや投票が行える独自機能「FanZone」も利用できる。全国のファンやゲストとリアルタイムで感情を共有しながら観戦することができる。