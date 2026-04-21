◆チェアマンズスプリントプライズ・Ｇ１（４月２６日、シャティン競馬場・芝１２００メートル）

今週、国内Ｇ１はひと休み。香港ではＪＲＡ海外馬券発売対象レースとなるチャンピオンズデーのＧ１・３競走（２６日、シャティン競馬場）が行われる。チェアマンズスプリントプライズには、高松宮記念を連覇したサトノレーヴが登場。香港記録の１９連勝中カーインライジングと４度目の対決を迎える。

チェアマンズスプリントに向かうサトノレーヴは、これで４度目の香港遠征。過去３回全ての勝ち馬は地元のカーインライジングだった。香港調教馬では歴代最高の１９連勝中。世界史上最強スプリンターという評価も固まりつつある怪物だ。だが、決してチャンスがないわけではない。２４年の香港スプリントでは小差の３着、昨年の当レースでは２馬身１／４差の２着。日本のスプリント王は高松宮記念をレースレコード１分６秒３で連覇を果たしており、パワーアップも著しい。

１６日の国内最終追い切りでは美浦・Ｗコースで抜群の脚さばきを見せ、５ハロン６５秒４―１１秒１の好時計。海外遠征は慣れたもので、不安は見当たらない。堀調教師も「検疫厩舎にも慣れており、毛づや、体の張りは落ちていません」と納得の口ぶりだ。１９日には現地入りを果たし、後は態勢を整えるだけ。トレーナーは「外部の環境と隔離されているぶん、飛行機の輸送の方がいいです。暑さがこたえるタイプだけにケアしつつ心身をまとめて、フレッシュな状態でレースへ臨めるように仕上げていきます」と言葉に力を込めた。

チェアマンズスプリントプライズ展望

カーインライジングはＧ１・８勝馬で現在１９連勝中。高松宮記念を制した日本馬サトノレーヴと一騎打ちの様相だが、ヘリオスエクスプレスはカーインライジングの３戦連続２着と安定感が光る。