今日もお世話になります♡【業務スーパー】お弁当・おやつにぴったり！「冷凍食品」

毎日を忙しく過ごす人の救世主になる食品を手に入れるなら【業務スーパー】におまかせ！ 店内に並ぶ種類豊富な「冷凍食品」は、夕食のメイン・お弁当のおかず・おやつなどさまざまなシーンで活躍してくれます。今回は、一度食べたらリピートしたくなりそうな、おすすめ冷凍食品をまとめました。

大人も子どもも喜ぶフライドチキン

夕食のおかずやお弁当にも便利な「バックリブで作った骨付きジューシーフライドチキン」。調理方法は、油で揚げるもしくはオーブントースターで加熱となっており、どちらの方法も凍ったままで調理可能なところが嬉しいポイント。@smile39loveloveさんによると「骨付きだけど、骨は小さくてお肉の割合が多い」とのことなので、満足感もありそうです。

お弁当おかず・おつまみに大活躍

お弁当のおかずや、おつまみにぴったりなのが「ちくわの磯部揚げ」。ひと口サイズになっているため、お弁当箱のちょっとした隙間を埋めたいときに活躍してくれそう。電子レンジでも調理可能ですが、衣のサクサク感が欲しいなら油で揚げるのがおすすめです。

見逃し厳禁！ 人気の冷凍ワッフル

「ベルギーワッフル チョコレート」は、業スーの冷凍食品のなかでも人気の高いスイーツの1つ。チョコレートでもワッフルでも有名なベルギーから直輸入しているため、本場の味を手軽に楽しめます。そのまま食べても十分美味しいですが、アイスクリームやホイップクリームを添えると、より贅沢感のあるスイーツになりそうです。

自宅でいつでも食べられる幸せ

店頭で見つけたらストック買いしておきたいのが「冷凍アメリカンクッキー」。人気のアメリカンクッキーが自宅で手軽に、お得に食べられる人気商品です。フレーバーは、ダブルチョコとクランベリー & ホワイトチョコの2種類で、どちらも生地にゴロゴロと入ったチョコレートチャンクが食べ応え抜群。食べる前に解凍しておけば、すぐにおうちカフェが楽しめます。

おかずもおやつも【業務スーパー】の「冷凍食品」を活用すれば、悩むことなくすぐに解決！？ 揚げるだけ、おやつは解凍するだけなので手間もかかりません。冷凍庫の中を整理整頓したら、お近くの業スーをチェックしてみて。

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※こちらの記事では@smile39lovelove様、@arimama_chan様、@racco_club様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる