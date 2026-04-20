映画『君のクイズ』セットの豪華さにキャスト陣が驚き 吉住「今はあんなセット建てられない！」
俳優の中村倫也が20日、都内で行われた映画『君のクイズ』（5月15日公開）の完成披露舞台あいさつに登壇した。
【全身ショット】雰囲気ガラリ！ブラックコーデで登場した吉住
作家・小川哲氏の同名小説を実写映画化。賞金1000万円を懸けたクイズ番組を舞台に、“問題を一文字も聞かずに正解する＝0文字解答”という前代未聞の事件の真相に迫る。主人公で“クイズ界の絶対王者”三島玲央役を中村、天才クイズプレイヤー・本庄絆役を神木隆之介が演じる。さらに、番組を盛り上げるためには手段を選ばない“テレビ界が生んだ怪物”坂田泰彦役でムロツヨシが出演し、物語をかき乱す存在となっている。
クイズ番組のセットが豪華だったそう。赤岩役の水沢林太郎は「本当に1つの番組をやっているんじゃないかと思うぐらいのセットでした」とし、馬場役の福澤重文も「すごかったです。本物のクイズ番組のよう」と同意。すると椎名役の吉住は「いや、今はあんな立派なセットは建てられない」と生々しい話をして笑いを誘った。クイズ監修はQuizKnockの伊沢拓司が担当したが、出演もしている。中村は「伊沢さんが『あのセットでやりたい』と言っていました」とぶっちゃけて笑わせていた。
舞台あいさつには、神木隆之介、ユースケ・サンタマリア、堀田真由、白宮みずほも参加した。
【全身ショット】雰囲気ガラリ！ブラックコーデで登場した吉住
作家・小川哲氏の同名小説を実写映画化。賞金1000万円を懸けたクイズ番組を舞台に、“問題を一文字も聞かずに正解する＝0文字解答”という前代未聞の事件の真相に迫る。主人公で“クイズ界の絶対王者”三島玲央役を中村、天才クイズプレイヤー・本庄絆役を神木隆之介が演じる。さらに、番組を盛り上げるためには手段を選ばない“テレビ界が生んだ怪物”坂田泰彦役でムロツヨシが出演し、物語をかき乱す存在となっている。
舞台あいさつには、神木隆之介、ユースケ・サンタマリア、堀田真由、白宮みずほも参加した。