人気ゲーム風のご当地PR広告がSNS上で大きな注目を集めています。



【写真】知ってましたか？ふくしまファンタジー

「ふくしまファンタジーというのがあるのか。。。」と駅に掲示されていた広告を紹介したのはFF14をメインジャンルに活動しているコスプレイヤーのけむりんさん（@_k_e_m_r_i_n）。



ゲーム『ファイナルファンタジー』の広告かと思いきや、福島県をPRする内容だったという驚きの広告です。これは6月30日まで開催中の「ふくしまデスティネーションキャンペーン（ふくしまDC）」にあわせ、 スクウェア・エニックス監修のもと展開されている駅広告です。



けむりんさんにお話を聞きました。



ーーこの広告の場所は？



けむりん：私がポストしたものはJR京浜東北の西川口駅で見かけたものだったと思いますが、近頃はJR首都圏の多くの駅で掲示されているようです。



ーーこの広告を見た感想を。



けむりん：ファイナルファンタジーが昔から好きなことと、地元が宮城で福島はお隣さんとして親近感があることから、個人的にとても嬉しいコラボだと思っております。



ーー投稿に大きな反響がありました。



けむりん：引用リポストを見ていると、ポスターに映った4人のジョブ構成を考えてる人が多くて面白かったです。



◇ ◇



SNSユーザー達から

「ロマンシング佐賀的な？」

「自分も今日都内某駅で見ました！どのパターンもなかなかに幻想的ですよね。レイクランドチックなのがまたなんとも・・・」

「赤魔、白魔、黒魔、青魔 妄想が止まりませんな しかも、オシャレ」

など数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。



ふくしまファンタジーはJRグループと県・市町村・地元の観光事業者などが一体となり各地域の魅力を発信するキャンペーン。広告は東京都近郊の品川、浦和、上野、秋葉原、神田、目白で掲示されているので、ご興味ある方はぜひ足を運んでみてください。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）