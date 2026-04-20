歌手・小沢健二さんの父で、筑波大学名誉教授・小澤昔ばなし研究所長の小澤俊夫さんが18日に亡くなったことを、健二さんが自身のSNSで報告しました。96歳でした。俊夫さんは2024年2月に亡くなった指揮者・小澤征爾さんの兄です。

【小沢健二さんのXより】

父を知っていらした多くの方にお伝えしたく、この場をお借りするのですが、筑波大学名誉教授・小澤昔ばなし研究所長である父・小澤俊夫が4月18日、この世を発ちました。96歳でした。3月22日に学習院大学で最終講義をした後、気持ちは元気なまま身体が弱ってゆき、母に「ご飯食べた？」と訊ねたのが最後の言葉でした。

近年の父は「もうそんなに生きねえだろ」などと揚々と言い放ちつつ、「仕事しなきゃ」と最後まで研究に熱心でした。昔の学生さんや同僚の皆さんに支えられた最終講義を終えて、静かに天に召されたのは幸せだったはずです。父は2年前に他界した弟・小澤征爾ととても仲が良かったので、あちらで一緒に歌ったりするだろうと思います。

父に良くしてくださった皆さん、本当にありがとうございました。母も兄も僕も家族みんな、父にしっかりお別れをして、気持ちはすっきりしています。

お別れの日程はお世話になった皆様に、昔ばなし研究所からメール等で順次お知らせしています。

僕のリスナーの方は今週末がツアーの初日なのをご存知と思いますが、心配ご無用です。父は大往生でしたし、きちんとお別れができました。