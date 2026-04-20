4月20日の「失恋の日」に合わせ、4月17日～20日の4日間、代官山で対話型カードゲーム・セキララカード初の体験展示型イベント「失恋ミュージアム by SEKIRARA CARD」が開催中だ。

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“失恋”という出来事を、少しでも多くの方にとって前向きに捉えられるきっかけを届けたいという想いから誕生した同イベント。「思いっきり、失恋しよう。」を合言葉に、国内の失恋に関する最新調査や専門家による失恋したときのマインドケアの解説、セキララカードユーザー約200人による「元恋人への手紙」の展示ほか、Netflixの恋愛リアリティーショーで本気の恋愛を経験した乙葉、オカモトヒロヤ、ひなこ、トモアキの4名が自身の失恋体験を語るスペシャルムービーなど、“失恋”に関するさまざまなコンテンツを展開する。

リアルサウンドテックでは今回、乙葉とトモアキの2人にインタビューを実施。失恋に対する考え方や、失恋したときに聴きたいアイドルソング、そして失恋後に前向きになる方法について語ってもらった。（伊藤美咲）

■「失恋が自分を見つめ直すきっかけに」（乙葉）

ーー「失恋ミュージアム」に参加して、失恋に対するイメージや考え方は変わりましたか？

乙葉：自分が失恋に対してポジティブに思えてることに、びっくりしました。自覚がなかったので、こういう機会をいただけたのがすごくありがたかったです。

トモアキ：自分は、最後に人と付き合ったのが4年前くらいなんですよ。 そこから何回か人を好きになったことはあったけど、ここ2～3年はまったくそういうのがなくて。

今回、過去の恋愛を振り返ったときに、当時すごくつらかったことを思い出したんです。そういう思いをもうしたくないから、恋愛から逃げてたのかもしれないなと感じて。でも今は、前より強くなって、昔ほど依存しないんじゃないかなって思い始めたので、今度は傷つくことを恐れずに恋愛したいなと、改めて思いましたね。

ーーYouTubeで公開されているスペシャルムービーの中で、お二人とも“失恋”は「さらなる高みへの切符」（乙葉）「新たな自分を知れるチャンス」（トモアキ）と、ポジティブに捉えられていたのが印象的でした。そう考えられるようになったきっかけは？

トモアキ：つらい恋愛をしてきたからこそ、強くなれたんだと思います。今の自分なら大丈夫だと思っているけど、次に恋愛をしたら、前とはちょっと違うパターンの失敗をしそうな気もしますね。“恋愛ブス”なんで（笑）。

乙葉：“恋愛ブス”って（笑）。私も全然ポジティブなわけではないんですけど、「なんで振られたんだろう」って考えたら、好意のない人にされたら嫌なことを相手にしちゃっていたことに気づいたんです。自分の立ち回り方を振り返るいいきっかけになりました。恋愛対象じゃない人からグイグイ来られたら嫌じゃない？

トモアキ：たしかにね。でも、自分もストレートの男性を好きになっちゃうから難しい。行き場のない想いはどうするの？

乙葉：想いは伝える！

トモアキ：グイグイはいかないけど、想いは伝えて終わり？

乙葉：いや、グイグイいっちゃうかも……（笑）。でも、ポストに何か入れたり、凸ったりはしなくなりました。

トモアキ：SNSは見ちゃう？

乙葉：気にはなるけど、見ないようにしてる。

トモアキ：XがTwitterだったときは、他人の“いいね”欄が見られたから、「返事来ないのに“いいね”してるじゃん！ これの何がいいねなの!?」と思うことがめっちゃあった。

乙葉：「先にLINE返せよ！」ってね（笑）。そういうのはなくなったかも。“いいね”欄が見られなくなって助かる。

ーーそんなお二人はアイドルファンでもいらっしゃいますよね。失恋したときに聴きたくなるアイドルソングがあれば教えてください。

トモアキ：モーニング娘。の「Memory青春の光」です。〈新しい 彼女の事 私の様に 愛さないで〉という歌詞があるんですけど、そのときの恋愛の状況によって感じ方が全然変わるんです。「ほかの人に自分と同じ悲しい思いをさせないであげてね」という気持ちのときもあれば、「あんなに楽しかった思いを他の人にもさせないでほしい」と思うときもあって。自分の気持ちに当てはまる曲を探しながら、夜道を歩いています。

乙葉：夜道歩くの、わかる！

トモアキ：失恋すると自分は主人公じゃないと思いがちだけど、音楽を聴くことで、自分が人生の主人公なんだって思える気がします。

乙葉：私は結構ポップな曲を聴くかも。NEWSの曲を聴くことが多いんですけど、たまにメドレーで流していると、気分じゃない曲が流れてきて。「くそー！」って思うこともあります（笑）。

■「失恋も笑い話に変えて、次に進めたら」（トモアキ）

ーーアイドルを応援をしていると、熱愛報道や結婚発表があったときに、少なからず寂しさを感じることもあると思います。そういうときの気持ちの消化方法はありますか？

乙葉：私は手越祐也で育っているので、いくつものスキャンダルを乗り越えてきました（笑）。人間だから恋愛のひとつやふたつあるだろうし、私生活のすべてが縛られているって大変じゃないですか。だからスキャンダルが出たときこそ、「あなたには価値があるよ」ということを数字で証明するために、ブロマイドをめっちゃ買ってました。

トモアキ：自分、ダメなんですよ……。“ガチ恋同担拒否オタク”になっちゃうので、推しに何かあったときに立ち直れない。だから男性アイドルは推さないって決めてるんです。逆に立ち直り方を教えてほしいかも。

乙葉：同担拒否の気持ちがわからない。私は自担のいいところをみんなに広めたいから、同担をたくさん増やしたいタイプ。裏側を見たくないから、絶対つながりたくないし。

トモアキ：それはわかる。恋愛脳だから、男性アイドルだったら「こんなに仲良くなれたのに、なんでこの恋が実らないの？」って思っちゃうだろうな。

ーー最後に、失恋を引きずってしまっている人や、新たな恋に踏み出そうとしている人に向けて、メッセージをお願いします。

トモアキ：たまにSNSを通して「この恋愛ってやめた方がいいですよね」という恋愛相談を受けることがあるんですけど、そういう人って「やめた方がいいよ」と言っても、やめられないじゃないですか（笑）。自分も周りもそうですけど、みんな恋愛をしているときって、正しい判断ができなくなるんですよね。

だから、もしアドバイス通りにできなくて失恋したとしても、「だから言ったじゃん！ 次行くよ！」って引っ張っていきます。正しい判断ができなくてうまくいかなくても、それを周りの人たちと笑い話に変えて、次に進めたらいいのかなと思います。

乙葉：「失恋ミュージアム」の展示にあったんですけど、失恋したときって、殴られたときと同じくらいのダメージがあるらしいんですよ。骨折した部分がその後強くなるように、傷ついた分だけパワーアップできると考えられたらいいんじゃないかなって思います。

（文＝伊藤美咲）