五木ひろし、石川さゆり、鈴木雅之、純烈、デーモン閣下ら『うたコン』で歌謡ミュージカルに挑戦

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4月21日19時57分より、NHK総合にて『うたコン』が放送される。

■『うたコン』曲目 4月21日放送 ※アーティスト50音順

「ウイスキーが、お好きでしょ」石川さゆり

「日々呉々と」石川さゆり

「千年の懸想文」五木ひろし

「よこはま・たそがれ」五木ひろし

「ありがとう」純烈

「渋谷で5時（2026 Ver.）」鈴木雅之 渋谷凪咲

「め組のひと」（「め」は、囲み文字が正式表記）鈴木雅之

「愛が生まれた日」デーモン閣下＆May J.

「君と目があったとき」FRUITS ZIPPER

「Get Up And Dance」MAZZEL

「別れても好きな人」May J.＆純烈

■鈴木雅之＆渋谷凪咲「渋谷で5時」から始まる、昭和・平成・令和ヒットソング満載のドタバタ物語

今回の『うたコン』は、「豪華！歌謡ミュージカル」。この日“五木商事（社長役：五木ひろし）”の新人歓迎会が行われる。場所はBARさゆり（ママ役：石川さゆり）。 昭和・平成の名曲に加え、令和の最新曲が物語とどう絡み合うのか。

さらに、とある人物（デーモン閣下）の来店をきっかけに、物語はラブストーリーに!? 生放送の緊張感のなか、繰り広げられるドタバタ歌謡ミュージカルの結末は？

劇中、2025年に『紅白』初出場のFRUITS ZIPPER（新入社員）、8人組ボーイズダンスボーカルグループ・MAZZEL（新入社員）の最新曲は、うたコンだけのスペシャルな共演で届ける。

そして、デビュー55周年を迎えた五木ひろしと宮沢和史が作詞・作曲を手掛けた石川さゆりの話題曲も。ぜひ、番組をチェックしよう。

■番組情報

NHK総合『うたコン』

04/21（火）19:57～20:42

※NHK ONE（新NHKプラス）同時配信／見逃し番組配信（放送後1週間）あり

※NHKホールから生放送

司会：谷原章介、石橋亜紗アナウンサー

出演：石川さゆり、五木ひろし、渋谷凪咲、純烈、鈴木雅之、デーモン閣下、FRUITS ZIPPER、MAZZEL、May J.

■関連リンク

『うたコン』番組サイト

https://www.nhk.jp/p/utacon/ts/1J9MXY5QX2/

■【画像】出演アーティスト