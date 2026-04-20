次世代ボーイズグループ「ROIROM（ロイロム）」の浜川路己が、かつて意中の相手の引き出しにラブレターを忍ばせた甘酸っぱい過去を告白した。

【映像】ROIROM浜川、ラブレターを渡した結果

4月20日、『ラブタイムトラベル Season 3』の#1が放送された。本番組は、「もし、違う時代に出会っていたら2人は恋に落ちていたのか？」を検証する恋愛番組。大正時代＆80年代にタイムトラベル、時代のファッションと音楽と共に男女5人の時代を超えたデートが恋を育む。スタジオMCは、横澤夏子、ROIROMの本多大夢と浜川路己が務める。

番組内のスタジオトークにて、「今まで手紙は書いたことありますか？」と横澤から問われた浜川は、当時、気になっている女子の引き出しに、「放課後ここに来て」といった内容の手紙を書いて入れたことがあると告白。

横澤は「やだー！ ちゃんと良い手紙渡してる」とキュンとした様子。浜川が「（放課後）来てくれました」と結果を語ると、スタジオには温かい空気が流れた。しかし、本多大夢から「見事玉砕？」とツッコミが飛ぶと、浜川は苦笑いしながら「おい！言うてやんなよ。頑張ったから、こっちも」と返し、スタジオの笑いを誘った。