全国8都市でアイスクリーム合計1万個無料配布…『アイスクリームフェスタ2026』概要発表【日程・場所・参加メーカー】
一般社団法人日本アイスクリーム協会は、「アイスクリームの日」（5月9日）を記念し、5月8日に『アイスクリームフェスタ2026』を開催すると発表。概要を公開した。
【写真】全国各地でアイスクリームを配布する『アイスクリームフェスタ』の様子
毎年恒例の同フェスタは、全国8都市（東京・神戸・名古屋・福岡・札幌・広島・仙台・金沢）でアイスクリームの無料サンプリングを実施。メーカー各社のアイスクリームを、全国で合計1万個配布し、「アイスクリームのおいしさ・楽しさ」を届ける。
■『アイスクリームフェスタ2026』開催概要（全国8都市）
東京会場 主催：関東アイスクリーム協会
日時：2026年5月8日（金）13:00〜 ※なくなり次第終了
会場：サンシャインシティ 噴水広場（豊島区東池袋3-1-1）
参加企業：（メーカー名順不同）
赤城乳業／井村屋／江崎グリコ／オハヨー乳業／丸永製菓／クラシエフーズ販売／ハーゲンダッツジャパン／明治／森永製菓／森永乳業／ロッテ／フタバ食品／協同乳業
神戸会場 主催：近畿アイスクリーム協会
日時：2026年5月8日（金）13:00〜 ※なくなり次第終了
会場：神戸ハーバーランドセンタービル スペースシアター（神戸市中央区東川崎町1-3-3）
参加企業：（メーカー名順不同）
赤城乳業／井村屋／江崎グリコ／オハヨー乳業／丸永製菓／クラシエフーズ販売／ハーゲンダッツジャパン／明治／森永製菓／森永乳業／ロッテ／フタバ食品／協同乳業／林一二
名古屋会場 主催：東海アイスクリーム協会
日時：2026年5月8日（金）13:00〜 ※なくなり次第終了
会場：グローバルゲート アトリウム・オープンエアプラザ（名古屋市中村区平池町4-60-12）
参加企業：（メーカー名順不同）
赤城乳業／井村屋／江崎グリコ／オハヨー乳業／丸永製菓／クラシエフーズ販売／ハーゲンダッツジャパン／明治／森永製菓／森永乳業／ロッテ／フタバ食品／協同乳業／栄屋乳業
福岡会場 主催：九州アイスクリーム協会
日時：2026年5月8日（金）13:00〜 ※なくなり次第終了
会場：福岡三越 ライオン広場（福岡市中央区天神2-1-1）
参加企業：（メーカー名順不同）
赤城乳業／井村屋／江崎グリコ／オハヨー乳業／丸永製菓／クラシエフーズ販売／ハーゲンダッツジャパン／明治／森永製菓／森永乳業九州／ロッテ／セイカ食品／セリア・ロイル／竹下製菓／meito／オランダフーズ／弘乳舎
札幌会場 主催：北海道アイスクリーム協会
日時：2026年5月8日（金）14:00〜17:00 ※参加には事前QR登録が必要
会場：札幌駅前通地下歩行空間 北3条交差点広場
参加企業：（メーカー名順不同）
赤城乳業／井村屋／江崎グリコ／オハヨー乳業／丸永製菓／クラシエフーズ販売／ハーゲンダッツジャパン／明治／森永製菓／森永乳業北海道／ロッテ／フタバ食品／さくら食品／ダイマル乳品／町村農場
広島会場 主催：中四国アイスクリーム協会
日時：2026年5月8日（金）13:00〜 ※なくなり次第終了
会場：広島駅南口地下広場（広島市南区松原町9-1）
参加企業：（メーカー名順不同）
赤城乳業／井村屋／江崎グリコ／オハヨー乳業／丸永製菓／クラシエフーズ販売／ハーゲンダッツジャパン／明治／森永製菓／森永乳業／ロッテ
仙台会場 主催：東北アイスクリーム協会
日時：2026年5月8日（金）13:00〜 ※なくなり次第終了
会場：JR仙台イーストゲートビル 1F ダテリウム（仙台市宮城野区榴岡1-1-1）
参加企業：（メーカー名順不同）
赤城乳業／井村屋／江崎グリコ／オハヨー乳業／丸永製菓／クラシエフーズ販売／ハーゲンダッツジャパン／明治／森永製菓／森永乳業／ロッテ／フタバ食品／協同乳業
金沢会場 主催：東海アイスクリーム協会
日時：2026年5月8日（金）14:00〜 ※なくなり次第終了
会場：金沢エムザ前（金沢市武蔵町15-1）
参加企業：（メーカー名順不同）
赤城乳業／井村屋／江崎グリコ／オハヨー乳業／丸永製菓／クラシエフーズ販売／ハーゲンダッツジャパン／明治／森永製菓／森永乳業／ロッテ／フタバ食品／協同乳業
【写真】全国各地でアイスクリームを配布する『アイスクリームフェスタ』の様子
毎年恒例の同フェスタは、全国8都市（東京・神戸・名古屋・福岡・札幌・広島・仙台・金沢）でアイスクリームの無料サンプリングを実施。メーカー各社のアイスクリームを、全国で合計1万個配布し、「アイスクリームのおいしさ・楽しさ」を届ける。
東京会場 主催：関東アイスクリーム協会
日時：2026年5月8日（金）13:00〜 ※なくなり次第終了
会場：サンシャインシティ 噴水広場（豊島区東池袋3-1-1）
参加企業：（メーカー名順不同）
赤城乳業／井村屋／江崎グリコ／オハヨー乳業／丸永製菓／クラシエフーズ販売／ハーゲンダッツジャパン／明治／森永製菓／森永乳業／ロッテ／フタバ食品／協同乳業
神戸会場 主催：近畿アイスクリーム協会
日時：2026年5月8日（金）13:00〜 ※なくなり次第終了
会場：神戸ハーバーランドセンタービル スペースシアター（神戸市中央区東川崎町1-3-3）
参加企業：（メーカー名順不同）
赤城乳業／井村屋／江崎グリコ／オハヨー乳業／丸永製菓／クラシエフーズ販売／ハーゲンダッツジャパン／明治／森永製菓／森永乳業／ロッテ／フタバ食品／協同乳業／林一二
名古屋会場 主催：東海アイスクリーム協会
日時：2026年5月8日（金）13:00〜 ※なくなり次第終了
会場：グローバルゲート アトリウム・オープンエアプラザ（名古屋市中村区平池町4-60-12）
参加企業：（メーカー名順不同）
赤城乳業／井村屋／江崎グリコ／オハヨー乳業／丸永製菓／クラシエフーズ販売／ハーゲンダッツジャパン／明治／森永製菓／森永乳業／ロッテ／フタバ食品／協同乳業／栄屋乳業
福岡会場 主催：九州アイスクリーム協会
日時：2026年5月8日（金）13:00〜 ※なくなり次第終了
会場：福岡三越 ライオン広場（福岡市中央区天神2-1-1）
参加企業：（メーカー名順不同）
赤城乳業／井村屋／江崎グリコ／オハヨー乳業／丸永製菓／クラシエフーズ販売／ハーゲンダッツジャパン／明治／森永製菓／森永乳業九州／ロッテ／セイカ食品／セリア・ロイル／竹下製菓／meito／オランダフーズ／弘乳舎
札幌会場 主催：北海道アイスクリーム協会
日時：2026年5月8日（金）14:00〜17:00 ※参加には事前QR登録が必要
会場：札幌駅前通地下歩行空間 北3条交差点広場
参加企業：（メーカー名順不同）
赤城乳業／井村屋／江崎グリコ／オハヨー乳業／丸永製菓／クラシエフーズ販売／ハーゲンダッツジャパン／明治／森永製菓／森永乳業北海道／ロッテ／フタバ食品／さくら食品／ダイマル乳品／町村農場
広島会場 主催：中四国アイスクリーム協会
日時：2026年5月8日（金）13:00〜 ※なくなり次第終了
会場：広島駅南口地下広場（広島市南区松原町9-1）
参加企業：（メーカー名順不同）
赤城乳業／井村屋／江崎グリコ／オハヨー乳業／丸永製菓／クラシエフーズ販売／ハーゲンダッツジャパン／明治／森永製菓／森永乳業／ロッテ
仙台会場 主催：東北アイスクリーム協会
日時：2026年5月8日（金）13:00〜 ※なくなり次第終了
会場：JR仙台イーストゲートビル 1F ダテリウム（仙台市宮城野区榴岡1-1-1）
参加企業：（メーカー名順不同）
赤城乳業／井村屋／江崎グリコ／オハヨー乳業／丸永製菓／クラシエフーズ販売／ハーゲンダッツジャパン／明治／森永製菓／森永乳業／ロッテ／フタバ食品／協同乳業
金沢会場 主催：東海アイスクリーム協会
日時：2026年5月8日（金）14:00〜 ※なくなり次第終了
会場：金沢エムザ前（金沢市武蔵町15-1）
参加企業：（メーカー名順不同）
赤城乳業／井村屋／江崎グリコ／オハヨー乳業／丸永製菓／クラシエフーズ販売／ハーゲンダッツジャパン／明治／森永製菓／森永乳業／ロッテ／フタバ食品／協同乳業