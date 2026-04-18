「この人、私のこと本気で好きなのかな…？」と不安になることってあるはず。実際、恋愛感情ではなく“下心だけ”で近づいてくる男性もいるものです。でも、そんな男性には、ちゃんと共通点があります。そこで今回は、本気で恋をする男性との「決定的な違い」をチェックしてみましょう。会話の中心が「自分」になっている下心で近づく男性は“自分語り”が多い傾向があるでしょう。特にやたらと自慢話が男性は要注意です。本気で恋