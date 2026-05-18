5月17日に行われたWIN5は297票的中で、182万1170円の払戻しとなった。東京競馬場で行われたヴィクトリアマイル（G1・牝馬限定・芝1600m）は、エンブロイダリーがG1・3勝目をマークした。【ヴィクトリアマイル】ルメール＆エンブロイダリーが鮮やか差し切りV…G1・3勝目をマーク297票的中1レース目京都10R錦Sカズミクラーシュ単勝4番人気2レース目東京10R青梅特別トルショー単勝7番人気3レース目新潟11R弥彦Sエストゥペンダ