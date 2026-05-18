毎日をともにするバッグを、新たに買いかえるとしたら？服や場面を選ばない見た目や、十分な実用性など。マルチな活躍が見込める優秀アイテムだけをコレクション。 ※（）内の数字はサイズで縦×横×マチ、単位はcmです（編集部調べ）。「レザーをともなう」かごバッグナチュラルな風合いのおかげで、ほどよく力の抜けた雰囲気に仕上げてくれるかごバッグ。レザーを配したデザインなら、適度なきちんと感を維持。清涼な透かし