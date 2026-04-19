バドミントンの日本代表が１９日、２年に一度、団体世界一を決める国別対抗の男子トマス杯・女子ユーバー杯（２４日開幕、デンマーク）に向けた合宿を報道陣に公開した。女子シングルスで世界ランキング９位の若き主軸・宮崎友花（ＡＣＴ ＳＡＩＫＹＯ）は「すごく緊張するんですけど、おととし（＝前回大会）を経験して、今年はしっかりチームに貢献できるように頑張りたいです」と意気込んだ。

１７歳で初出場した２４年大会に続いて代表入りした。１９歳になったが、今大会もチーム最年少。今合宿は、伸び盛りの宮崎にとって所属が違うため、普段は練習をともにしない先輩から刺激を得る好機会だ。世界選手権で３度優勝の山口茜（再春館製薬所）とも練習の合間に会話する場面も多く見られた。「茜さんと一緒にできて刺激になります。ショットの質、全てにおいて質が高い」と成長につなげていくつもりだ。

１４年大会から出場してきた山口は「自分のやるべきことをやった上で若い選手が（プレーを見て）何かを感じてくれたら。（代表の）重みは試合に出たら感じると思う。自分がどう感じて、どう思うか」と、宮崎ら年下の選手の成長を促した。