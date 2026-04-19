【明治安田J2・J3百年構想リーグ】福島ユナイテッドFC 1−2 FC岐阜（4月19日／とうほう・みんなのスタジアム）

【映像】59歳カズのジャンピングヘッド→華麗な受け身

59歳とは思えない身体能力に、スタジアムとSNSが大きくどよめいた。福島ユナイテッドFCに所属する元日本代表FWの三浦知良が、華麗なジャンピングヘッドから見事な受け身を披露し、ファンの度肝を抜いている。

プロ41年目で5年ぶりにJリーグに帰ってきた“キングカズ”こと三浦は4月19日、明治安田J2・J3百年構想リーグ11節のFC岐阜戦に先発出場。ヴァンフォーレ甲府と戦った2月7日の開幕戦以来のスタメンとなり、自身が持つJリーグ公式戦の最年長出場記録を59歳52日に更新した。

そんな日本サッカー界のレジェンドが、開始早々の6分に見せ場を作る。右サイドからクロスが上がると、上手くフリーになったカズはファーサイドに反応。ジャンプから倒れ込みながら、渾身のヘディングシュートを放ったのだ。シュートは惜しくもゴールの枠を外れたが、スタジアムからは大きなどよめきが起こった。

さらにファンを驚かせたのがシュート直後の動きだ。ピッチに落下したカズは、一回転して華麗に受け身を取るとすぐさま起き上がる。そして、パンっと手を叩いて少し笑顔を見せると、すぐにプレーへと戻っていった。

「何で59歳でこのヘディングできるんだ」の声も

この一部始終を中継を担当するDAZNの公式Xが、「百戦錬磨の59歳 今季ホーム初先発の三浦知良が抜群のポジショニングからヘディングシュート キングカズがゴールに迫る」と動画付きで投稿した。

すると、瞬く間に38万再生を越えるバズり投稿に。SNS上では「普通に惜しくてビビるわ」「これは普通にすげえ」「一瞬入ったかと思ったわ」「思ってた倍はゴールに迫ってた、しかし凄いな59とは思えん」「やっぱポジショニングとかは流石なんだよな」「この形のヘディングは昔から得意の形だっただけに惜しい」と、ストライカーとしての嗅覚を称賛する声が殺到した。

また、「身のこなしが59歳じゃない…」「こんなジャンピングヘッドしてしっかり受け身取れるの完全にバケモンだよな」「何で59歳でこのヘディングできるんだ」「転んでもすぐ起き上がれる59歳すごい。一般人なら下手したら骨折して入院」「転がってから立ち上がるまでの動作が59歳とは思えん」など、その身体能力に驚愕するコメントも相次いだ。

カズはその後、21分でベンチへと退き、試合も福島が1−2で敗戦を喫した。今季のJ2・J3百年構想リーグは残り7試合。自身が持つJリーグ最年長得点記録（50歳14日）の更新、そして何よりチームの勝利に向けて、59歳のキングは走り続けるはずだ。

（ABEMA de DAZN／明治安田J2・J3百年構想リーグ）

