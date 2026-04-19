「全日本しりとり選手権大会」開催に向けクラウドファンディングを実施　日本一のしりとりスターを発掘へ！

一般社団法人日本しりとり協会は『全日本しりとり選手権大会』開催実現に向け、ＣＡＭＰＦＩＲＥにてクラウドファンディングを開始すると発表した。

しりとりは約１億人が遊べるとみられているが、同協会の調査によると大規模な全国大会が行われたことはない。その原因として、通常のルールでは延々と勝負がつかない、拗音や濁音などの繋げ方や使える言葉について標準ルールが存在しないなどがある。

そのため、しりとりが抱える課題を消化しつつ、勝負を盛り上げられるルールを開発し、出場者も観覧者も楽しめる、自然と成長できる仕組みを構築するとしている。そして、沢山の人が対戦や観戦を望むようになるほど圧倒的なスタープレイヤーを発掘し、しりとりをエンターテインメントとして覚醒させることを目標としている。

クラウドファンディングの期限は５月３１日までで、目標金額は６０万円。支援金の用途は施設利用費、スタッフ外注費などで、目標金額を上回った場合は、審判ＡＩの開発費などに充てるとしている。

主なリターン内容はオリジナルＴシャツ、アナログゲーム『ゴリラしりとり』、アイディア発想『シリトリンク』セミナーが用意されている。