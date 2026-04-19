◆体操 全日本個人総合選手権 最終日（１９日、高崎アリーナ）

世界選手権（１０月１７日開幕、オランダ）代表２次選考、愛知・名古屋アジア大会（９月１９日開幕）代表２次選考を兼ねた大会で、男子の決勝が行われ、２０２１年東京五輪個人総合金メダルの橋本大輝（日本生命・セントラルスポーツ）は、予選（首位）の得点と合わせ合計１７０・１１４点の完全優勝で内村航平（１０連覇）以来史上２人目の６連覇を果たした。

男子の場合、今大会から採用されるＤスコアによって内規加点が適用されることなり、最初の床運動で尻もちをつくなどミスも出たが、最終種目の鉄棒は橋本リードで迎えた。コールマン、リューキンと流れるように決めるなど安定した演技で着地すると会場からは大歓声が上がり、岡との一騎打ちを制した。「いつも通りやるしかないと思った。気持ちいい演技ができた」と満足げに話した。

２８年ロサンゼルス五輪での個人総合王者奪回に向け、パリ五輪後は苦手のあん馬と向き合い続けた。そのパリ五輪では団体決勝と個人総合の決勝でともに落下した鬼門の種目。重点的に強化し、今季を迎えた。

３月中旬の鉄棒の練習中に左肩を痛め決して万全ではなかったが、積み重ねた濃密な時間は裏切らない。６種目で安定した演技をみせ快挙を引き寄せてみた。 代表選考会がかかる５月のＮＨＫ杯は昨年、体調不良もあり２位に甘んじているが、すごみを増した日本王者は、勢いを持って再び２強対決に向かう。「ＮＨＫ杯は岡選手の３連覇を止めたい」と気持ちをたかめた。

◆世界選手権代表 男子の代表は５枠。今大会の得点を持ち越して行われる５月のＮＨＫ杯での上位３人が選出される。２位までの選手は９月の愛知・名古屋アジア大会の代表も兼ねる。残りの枠は、団体総合で貢献できる選手が選出されることになっている。