ちゃんみな『名探偵コナン』の不器用な恋模様にもどかしさが爆発したエピソードを告白「もうポップコーン、ホントにぶちまけようかと思いました」

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佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン）がMCを務める『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』にて、2週連続で『名探偵コナン』を深掘り。ゲストにちゃんみなを迎え、前編が4月18日に放送された。

■「うわー！コナンだー！」（佐久間）「俺1回も観たことない」（日村）

番組史上初となる2週にわたっての放送となる『名探偵コナン』深掘り特集。その前編となる今回の放送では、子どものみならず大人も魅了する名探偵コナン作品のストーリー・キャラクターを徹底解説した。

今回のテーマがテレビ放送30周年を迎え、劇場版第29弾『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が公開中の国民的人気作品である『名探偵コナン』だと知るやいなや、アニメ好きの佐久間は「うわー！コナンだー！」と大興奮！ 一方、日村は「俺1回も観たことないんだよね」「だから何にも知らない」と、まさかの事実を告白。これには佐久間も「えーーー！ これはすごいぞ、マジっすか！」と驚きを隠せない。

今年で29作目を迎える劇場版のシリーズ累計観客動員数はなんと1億人を突破しており、さらに3年連続で興行収入130億円超えという偉業も達成。ますます人気を集める名探偵コナンの魅力とはいったい何なのか？

■テンション爆上がりの佐久間大介に、ちゃんみなが思わず「声でっか！」

推しの魅力を教えてくれるキャラクター“おしつじさん”のひとり目は、小学生のころから名探偵コナンにどっぷりハマり、自作の“コナンノート”を学校に持って行って、友だちにクイズを出題していたという声優の竹達彩奈。

そしてもうひとりは、小さい頃の趣味はテレビアニメの1話から最新話までを繰り返し視聴することで、名探偵コナンに一途だという乃木坂46のメンバー、菅原咲月。

この“おしつじさん”ふたりに加え、スタジオにはもうひとりシークレットゲストとして、コナンファン歴15年だというアーティストのちゃんみなも登場！

私服だという“黒ずくめ”姿で登場したのだが、「恥ずかしかったー」と顔を隠して照れる意外な姿を見せる、ちゃんみな。そんなちゃんみなは「（名探偵コナンは）私のDNAに入ってます、めちゃくちゃ」とコメント。かなり熱心なファンのようだ。

ちゃんみなは好きが高じて、名探偵コナンの原作者・青山剛昌先生の出身地である鳥取県北栄町にある『青山剛昌ふるさと館』も訪問済みとのこと。

そこには主人公・工藤新一の家をテーマにした建物もあるそうで、「新一のおうち、あれピンポン押したらしゃべってくれるんですよ」と、ちゃんみなはファンならではの通な情報を紹介。これに対し佐久間は「えーーー！ そうなの！ 知らなかった！」と突然テンションが爆上がり。ちゃんみなが思わず「声でっか！」とツッコミを入れるほどだった。

こうしたやりとりのなか「あの、新一って誰？」と、ひとり置いてけぼりな様子の日村。主人公すら理解していない日村に「マジか、マジか、マジか」と驚くちゃんみなは、日村のためにコナンのあらすじを改めて説明するのだった。

■ちゃんみなの推しキャラクターは主人公の工藤新一「まあ、まあ、この人がいないと成り立たないんで」

ここからは名探偵コナン作品のキュンキュン要素にフィーチャーし、その魅力に肉迫。

◇推しポイント(1)【コナンファンの約6割が女性！ キュンとする恋愛模様】

ミステリーアニメの金字塔であるコナンだが、実はキャラクター同士の甘酸っぱい恋愛模様も見どころ。コナンファンのおよそ6割が女性ということで、そのキュンとするような恋愛ストーリーは多くの人を引き付けている。

ちゃんみなは推しキャラクターとして主人公の工藤新一を挙げ、「まあ、まあ、この人がいないと成り立たないんで、私はやっぱり新一が好き」と語る。

おしつじさんの竹達は「まあ、絶対に外せない胸キュンカップルっていうのは、工藤新一くんと（幼なじみの）毛利蘭ちゃんだと思うんですけども」と、作中で屈指の人気を誇るカップルを紹介。新一と蘭は好き同士であるにもかかわらず、うまく気持ちを伝えられないというお互いの不器用さが描かれることが多く、視聴者はそのもどかしさに胸キュンしがちだという。

そしてあるシーンでは、蘭から告白に対してOKの返事をもらい、自分たちは付き合っているのかどうか改めて確認された新一が、照れながら蘭にメールで以下のように返信。

【件名：バーロ／ 付き合ってるに決まってるだろ？ 新一】

このメールによって、実に23年越しに長年の恋が実った新一と蘭。しかしこのシーンに対し、日村は「待って説明してくれ、なんだよ、あの件名よ。“バーロ”ってなに？」「“バカ野郎”のことバーロっていってんの？」と、新一の独特ないい回しに思わずツッコむ。

さらに新一と蘭以外の人気カップルの魅力についても深掘りすることに。

数多くの登場人物がいるコナンの中でも人気の高いキャラクター、服部平次と遠山和葉の間でも、甘酸っぱく、不器用な恋模様が描かれている。

ちゃんみなが映画館で「もうポップコーン、ホントにぶちまけようかと思いました」と語るほどもどかしさを感じた、平次と和葉の場面も紹介！

◇推しポイント(2)【イケメン揃いのキャラクターにファンもメロメロ！】

多くの女性から人気を集めるもうひとつの理由がイケメンキャラクターたち。コナンのライバルである怪盗キッドは、キザすぎるセリフでコナンファンの女性たちをイチコロにする、特に人気の高いキャラだ。

続いておしつじさんの菅原は、「ちゃんみなさんと私イチオシの、冷静な分析とミステリアスな瞳に胸キュン！ 淡々と黒ずくめの組織を追い詰めていくイケメンFBI！ 赤井秀一さんです！」と、推しのイケメンキャラクターを紹介。

そんな赤井の貴重な恋愛胸キュンシーンを見てみることに。赤井が捜査対象の組織に潜入するため、当時付き合っていたFBI捜査官の女性を振るというシーン。

ここでの赤井のセリフをクイズで当てることになった佐久間は、「お前を犠牲にしても潰さねばならない組織だということだ…それだけお前が大切ってことだ」と予想。しかし、ちゃんみなからは「結構テキトーなパンチでしたね、今」と、手厳しいコメントを食らい、タジタジな様子を見せる。

日村は「お前を犠牲にしても潰さねばならない組織という事だ…お前のことなんか、最初から好きじゃねえよ」と解答し、「しっかり振っちゃう」と予想。

そして正解となる赤井のセリフを知ったサクヒムは「なるほど」「すごい今の！」と思わず胸キュンするのだった。

名探偵コナンを全く知らなかった日村は「いやいや、なんかいいね！ コナンってこんな話なんだ」といい、ミステリーだけではないキャラ同士の深い人間関係に興味を持った模様。最終的には「全然コナンわかんないのに、今スッゲー観たいです」と、すっかりその魅力に引き込まれるのであった。

おしつじさんから来週も名探偵コナン回だと予告された佐久間は、次回の内容が早くも待ちきれず、「やりましょ！ やりましょ！」とノリノリの姿を見せるのであった。

■番組情報

日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』

04/18（土）23:30～23:55

※TVerでは未公開シーンを含めた特別版を無料配信

■関連リンク

『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』

https://www.ntv.co.jp/sakuhimu/