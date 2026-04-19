元俳優の前山剛久さんが2026年4月18日、インスタグラムをはじめとするSNSを更新し、SNSでの発信活動を再開すると発表した。

「これまでとは少し異なる雰囲気の動画となりますが」

前山さんをめぐっては、元交際相手として知られる俳優の故・神田沙也加さんの死去後、22年をもって芸能界を引退したが、33歳の誕生日である24年2月7日にインスタグラムを開設し、活動を再開。舞台での俳優復帰を予定していたが、出演を発表した舞台から出演予定の女優2人が降板したことで上演が見送りになった。

25年12月からは「真叶」の名前でメンズラウンジに勤務していた。だが、26年3月1日に同店代表のYouTubeチャンネルで、前山さんらが神田さんとの交際時のエピソードをほのめかす動画が公開されたとしてSNS上で物議を醸した（既に非公開）。前山さんはこの騒動を受け、10日に「一度退店する運びとなりました」と報告していた。

前山さんは4月18日、ふんわりしたパーマヘアに、胸元が大きく開いた黒のトップスを着て肌をあらわにした自身の写真を添え、インスタグラムで「本日より、TikTokをはじめ各SNSの投稿を再開いたします」と報告した。

「これまでとは少し異なる雰囲気の動画となりますが、楽しんでいただけましたら幸いです」とし、「また、明日よりTikTokでの配信もスタートいたします」ともつづった。

「昼夜逆転してんな、完全に」

公開された動画は「無職になった前山剛久を田舎に置き去りにしてみた 第1話 田舎へ連れ出す」。YouTubeでのキャプションには、「社会復帰、頑張ります」とあった。

楽しげなBGMが流れるなか「置き去り初日」のテロップが流れると、カメラは前山さんの自宅に。洗濯機やキッチンが並ぶこぢんまりとした部屋の奥では、前山さんがヘッドフォンをつけてゲームに興じていた。

スタッフが「おつかれー、何してんの？」と声をかけると、前山さんは「......ゲームしてる」とポツリ。対戦型のゲームに熱中する前山さんに、スタッフは「1回ゲームやめて？」。前山さんは「めっちゃいいとこやってんけど」と不満げだ。

スタッフの「しっかり寝てる？」との質問に、「いやぁ、昼夜逆転してんな、完全に」と近況を話す前山さん。撮影時間は11時半で、「今からゲームやって寝よう、みたいな感じやった」と話す。

次回予告では「前山、今の心境を語る」

つづけて、スタッフが「まあちょっと、今から（外に）出るから。1分で支度して」とすると、前山さんは「どういうこと、どういうこと？ 何？」と困惑気味だ。「嫌や、嫌や、なんで行かなあかん？」と首を振って拒否するも、スタッフに押し切られ、黒いリュックに荷物を詰めた。その後、「今から行くぞ。もう下に車用意してるから」と連れ出され、動画の最後には「第2話 前山、今の心境を語る」とのテロップが流れた。

SNSでは、「『スタッフに無理矢理』っていう設定がもう透けすぎててキツい。 過去の件を笑顔で語れるメンタルも、炎上をバラエティに昇華しようとする神経も、ガチで理解不能」「前山剛久また出てきたよ...まじでどこかでひっそりと生きてくれよ」など、困惑の声が相次いでいる。