ギャル化してしまった柴犬の姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で21万5000回再生を突破し、「想像の10倍似合ってて草」「ショップ店員でこんな子いそう」「思ってた以上にギャル感ある」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：小さな女の子が犬をギャルにしようと『カツラを被せた』結果→思った以上の『仕上がり』】

女の子とおしゃれごっこ♪

TikTokアカウント「user1o8toy8xbw」の投稿主さんは、チワックスのキャンディちゃん、柴犬のシイちゃんの日常を紹介しています。今回の主役は、シイちゃん。2017年生まれの女の子です。

この日、シイちゃんは、一緒に暮らす小さな女の子と遊んでいたといいます。女の子は、シイちゃんに「おめかし」をしてあげたい様子。シイちゃんを座らせて、ネックレスを付けてあげたそうです。

ネックレスを付けたら、次はブレスレット。優しくシイちゃんの前足をあげて、可愛いブレスレットを両前足に付けてあげたとか。シイちゃんも「次はどんなのがくるかな？」とわくわく。2人の優しい時間に、思わずホッコリしてしまいます…。

まさかのギャル化！？

女の子のおめかしは、アクセサリーだけではありません。シイちゃんの顎にそっと手を添えて、アイシャドウまでやってくれたといいます。シイちゃんも、目をつむってメイクが終わるのを待っていたそうです。

仕上げは、ピンクのカツラです。ツヤツヤ明るいカラーのカツラを被せると…。シイちゃんは、まるで平成ギャルみたいな風貌に！！ぱっちり大きな目とシュッとした輪郭が、美人感を爆上げ。わんこには見えないほど、ギャルっぽい仕上がりになったのでした。

想像以上の仕上がりに、シイちゃんも大満足だった…かもしれません♡

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「めっちゃ美人になってるw」「どちらも優しくて可愛い」「このままお散歩行きましょ」など沢山の反響がありました。

美容院が開かれることも

別の日には、女の子が美容院を開くことにしたようです。お客様は、もちろんシイちゃん。大きなブランケットをケープに見立て、コームで優しく頭を梳かしていたといいます。

毎日楽しく遊んでいる2人ですが、シイちゃんは女の子のことをとても頼りにしているそう。雷が鳴って怖いときなどは、真っ先に女の子の膝に乗るそうです。一緒に遊んでくれる女の子のことを、誰よりも信頼しているのでしょうね。

TikTokアカウント「user1o8toy8xbw」には、他にもご家族の微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「user1o8toy8xbw」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。