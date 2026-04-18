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【混ぜて焼くだけ】お弁当にも最適！冷めても美味しい鶏むね肉と卵の超簡単レシピ

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

料理YouTubeチャンネル「あさごはんチャンネル」が、「【鶏むね肉と卵の簡単レシピ】混ぜて焼くだけ！冷めても美味しいお手軽おかずレシピ チーズを加えて更に美味しい！お弁当のおかずにもオススメな、子供にも大人にも大人気な一品」と題した動画を公開した。手頃な価格の鶏むね肉を使い、混ぜて焼くだけで簡単に作れる、お弁当やおかずにぴったりのレシピを紹介している。



動画では、鶏むね肉の皮をはぎ、一口サイズになるまで細かく切り分けるところからスタートする。細かく切った鶏肉をボウルに移し、卵、塩コショウ、マヨネーズ、ピザ用チーズを加える。お好みで粉チーズを加えると「より濃厚な味わいに」なるという。しっかりと混ぜて鶏肉に調味料を馴染ませたら、片栗粉を加えてさらに混ぜ、タネを完成させる。



続いて、油を引いたフライパンにタネを4～5等分に分けて並べ、形を整えながら中火で焼いていく。両面にこんがりと香ばしい焼き目がつくまでしっかりと火を通せば出来上がりだ。



完成した料理は、お皿に盛り付けてさらに追い粉チーズをかけるのがおすすめとのこと。黒こしょうやタバスコをかければスパイシーで大人のおつまみにぴったりな味わいになり、ケチャップをかければ子供が喜ぶ味になるという。



パサつきがちな鶏むね肉も、マヨネーズやチーズの効果でしっとり柔らかく仕上がる一品。夕飯のおかずや翌日のお弁当に、ぜひ試してみてはいかがだろうか。



【レシピ】

［材料］

・鶏むね肉 1枚

・卵 1個

・塩コショウ 少々

・マヨネーズ 大さじ1

・ピザ用チーズ お好み量

・粉チーズ お好みで

・片栗粉 大さじ2

・油 適量



［作り方］

1. 鶏むね肉の皮をはぎ、細切りにしてからさらに細かく切り、一口サイズにする。気になる人は脂肪部分を切り落とす。

2. 切った鶏肉をボウルに移し、卵、塩コショウ、マヨネーズ、ピザ用チーズ、お好みで粉チーズを加える。

3. しっかりと混ぜて、鶏肉に調味料を馴染ませる。

4. 全体が混ざったら片栗粉大さじ2を加え、全体に馴染むまで混ぜてタネを作る。

5. フライパンに油を引き、タネを4～5等分に分けて並べる。上から軽く押さえて固めつつ形を整える。

6. 中火で加熱し、香ばしい焼き目がつくまで焼く。

7. 焼き目がついたら裏返し、両面をこんがりと焼けば完成。お好みで粉チーズ、黒こしょう、タバスコ、ケチャップなどをかけていただく。