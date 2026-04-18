名古屋Dが2大会ぶり6回目のCS進出決定…1万2000人超のIGアリーナで滋賀とのハイスコアゲームを制す

4月18日、IGアリーナで「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第33節が開催され、名古屋ダイヤモンドドルフィンズが滋賀レイクスと対戦。106－95でハイスコアゲームを制した名古屋Dが、2大会ぶり6回目となる「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」への出場権を手にした。

1万2307人の観客が詰めかけた一戦。第1クォーター、名古屋Dは齋藤拓実やカイル・リチャードソンの得点で先行するが、滋賀のザック・オーガストを中心としたオフェンスを止めきれず、24－21と接戦でスタートする。第2クォーターにはオーガストに14得点を許す展開となるが、逆転は一度も許さず、43－40と3点のリードで試合を折り返した。

第3クォーターに入ると、名古屋Dはアイザイア・マーフィーの3ポイントなどで一挙33得点の猛攻を披露し、76－64とリードを2ケタに広げることに成功する。そして最後の10分間も一度もリードを譲らないままタイムアップを迎え、最終スコア106－95で名古屋Dが勝利を収めた。

勝利した名古屋Dは、マーフィーと齋藤がともにチームハイの22得点をマーク、ヘンリーが18得点9リバウンド7アシストと躍動した。

対する滋賀は、オーガストが36得点11リバウンド、トーマス・ウィンブッシュが16得点、游艾竽が10得点9アシスト6スティールと奮闘したが、後半の失点が響き勝利には届かなかった。

■試合結果



名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 106－95 滋賀レイクス（@IGアリーナ）



名古屋D｜24｜19｜33｜30｜＝106



滋 賀 ｜21｜19｜24｜31｜＝95