奥華子が、11枚目となるオリジナルアルバムをポニーキャニオンから7月22日にリリースする。

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今作は、2019年3月にリリースした10thアルバム『KASUMISOU』以来、7年4カ月ぶりとなるオリジナルアルバム。CDは全12曲収録予定で、完全限定豪華盤、初回盤、通常盤の3形態でのリリースとなっている。

受注生産限定の完全限定豪華盤はLPサイズ仕様で、奥華子が愛用するものと全く同じ型のオリジナル特注赤メガネが封入される。ポニーキャニオンショッピングクラブでは、5月31日まで注文を受け付けている。

完全限定豪華盤には、CDの他にBlu-rayが2枚収録されており、1枚は2025年7月27日のデビュー20周年記念日にLINE CUBE SHIBUYAにて開催されたバンド編成のワンマンライブ『20th Anniversary Special Concert with BAND』、もう1枚には2026年2月12日に北とぴあ さくらホールにて開催された『奥華子 デビュー20周年 全国弾き語りツアー FINALE』のライブ映像の一部と、2025年10月4日に大阪城音楽堂にて開催された『奥華子 20周年ありがとう！帰ってきたよ！野外ライブ in 大阪城音楽堂』のライブ映像などが収録予定。初回盤にも『20th Anniversary Special Concert with BAND』のBlu-rayが同梱される。

また、9月からは全国12カ所をまわるツアー『奥華子CONCERT TOUR 2026 -弾き語り-』を開催。チケットは、4月19日12時からファンクラブ先行受付がスタートする。

（文＝リアルサウンド編集部）