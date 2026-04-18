『名探偵プリキュア！』第12話「キュアアルカナ・シャドウの秘密」あらすじ＆先行カット！
2月1日（日）より毎週日曜朝8時30分よりABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネットで放送開始となる、プリキュアシリーズ第23弾『名探偵プリキュア！』。第12話のあらすじと先行カットが公開された。
モチーフは『探偵』。テーマは『自分で見て、感じて、考えて、”本当”の答えを出す』。
物語の舞台は、なんと…1999年！ 不思議な力に導かれ、主人公【明智あんな】は現代から1999年にタイムスリップしてしまう。「困っている人を助けたい」そんな想いを胸に、1999年に出会った【小林みくる】と力を合わせて名探偵プリキュアに変身！ 時代をこえて描かれるプリキュアの新しい出会いと友情、成長の物語をお楽しみに。
4月19日に放送となる第12話のあらすじはこちら。
＜第12話「キュアアルカナ・シャドウの秘密」あらすじ＞
キュアアルカナ・シャドウが怪盗だったことへのおどろきを隠せないままのあんなたち。ジェット先輩がロンドンのキュアット探偵事務所に問い合わせていたが、返答には時間がかかると聞き、自分たちで情報を集めるため調査に向かう。
一方、るるかはゴウエモンに呼ばれ、CDショップを訪れていた。客のまさみがつけているミサンガにはマコトジュエルが宿っていたが、ミサンガが切れると込められた想いとともにマコトジュエルも消えてしまう。どうやって手に入れるかと悩むゴウエモンにアイデアがあることを伝えたるるかは、アイスをおごってもらうことと引き換えに、店員に変装してCDショップに潜り込む。
るるかがまさみの様子をうかがっていると、あんなたちが店にやってくる。ミサンガに気づいたみくるが声をかけると、まさみはミサンガに片思いの願いを込めていることを打ち明ける。
＞＞＞第12話先行カットをすべてチェック！（写真4点）
（C）ABC-A・東映アニメーション
モチーフは『探偵』。テーマは『自分で見て、感じて、考えて、”本当”の答えを出す』。
物語の舞台は、なんと…1999年！ 不思議な力に導かれ、主人公【明智あんな】は現代から1999年にタイムスリップしてしまう。「困っている人を助けたい」そんな想いを胸に、1999年に出会った【小林みくる】と力を合わせて名探偵プリキュアに変身！ 時代をこえて描かれるプリキュアの新しい出会いと友情、成長の物語をお楽しみに。
＜第12話「キュアアルカナ・シャドウの秘密」あらすじ＞
キュアアルカナ・シャドウが怪盗だったことへのおどろきを隠せないままのあんなたち。ジェット先輩がロンドンのキュアット探偵事務所に問い合わせていたが、返答には時間がかかると聞き、自分たちで情報を集めるため調査に向かう。
一方、るるかはゴウエモンに呼ばれ、CDショップを訪れていた。客のまさみがつけているミサンガにはマコトジュエルが宿っていたが、ミサンガが切れると込められた想いとともにマコトジュエルも消えてしまう。どうやって手に入れるかと悩むゴウエモンにアイデアがあることを伝えたるるかは、アイスをおごってもらうことと引き換えに、店員に変装してCDショップに潜り込む。
るるかがまさみの様子をうかがっていると、あんなたちが店にやってくる。ミサンガに気づいたみくるが声をかけると、まさみはミサンガに片思いの願いを込めていることを打ち明ける。
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