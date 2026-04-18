１９９０年代を中心に人気を誇った元女優エイジア・キャレラ（５２）が、米・テキサス州の司法試験に合格したと米紙ニューヨーク・ポストが１７日伝えた。

ニューヨーク生まれのキャレラ（本名ジェシカ・スタインハウザー）は今年２月に受けた司法試験に受かったことを自身のフェースブックで公表し、「合格しました！！！！」と喜びの投稿をした。

試験は２日間で１２時間におよび、２回目となる今回の挑戦で合格。前回は「わずか２点で不合格になった」ことを明かした。

米ニュースサイト「ＴＭＺ」は、すでにテキサス州弁護士会に公式登録されたことを確認。ただ、「本人は弁護士を目指していたわけではなく、単に司法試験に合格することが目的だったと話している」と報じた。

日本人で大学教授の父親とドイツ人の母親を持つキャレラは、１９９２年にセクシー女優としてデビュー。そのエキゾチックな顔立ちから日本でも人気を集め、約５００本の作品に出演した後、２００７年に引退した。

現在は弁護士を目指し、テキサスＡ＆Ｍ大学修士課程に在学中。高校卒業後は米東部にある名門ラトガース大学にも通っていた。ＩＱが１５６とされ、英国にある世界最大の高ＩＱ団体「メンサ」の会員としても知られる。