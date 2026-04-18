決勝進出を分けた得失点差！ 日本ブラインドサッカー協会IBSAブラインドサッカー女子アジア選手権 2026 in うめきた

記事ポイント 女子アジア選手権3日目でオーストラリアとインドが0対0で引き分けます。得失点差により4月18日15時開始の決勝は日本対インドに決まります。会場はグランフロント大阪 うめきた広場で女子大会は4月18日まで実施されます。 女子アジア選手権3日目でオーストラリアとインドが0対0で引き分けます。得失点差により4月18日15時開始の決勝は日本対インドに決まります。会場はグランフロント大阪 うめきた広場で女子大会は4月18日まで実施されます。

「ダイセル ブラインドサッカーウィーク 2026 in うめきた」で開催されている「IBSAブラインドサッカー女子アジア選手権 2026 in うめきた」3日目の結果が発表されます。

4月17日に行われた女子オーストラリア代表対女子インド代表は、0対0の引き分けです。

この結果、得失点差でインドが決勝進出を決めています。

日本ブラインドサッカー協会「IBSAブラインドサッカー女子アジア選手権 2026 in うめきた」

大会名：IBSAブラインドサッカー女子アジア選手権 2026 in うめきたイベント名：ダイセル ブラインドサッカーウィーク 2026 in うめきた女子大会日程：2026年4月15日から4月18日会場：グランフロント大阪 うめきた広場（大阪市北区大深町4-1）アクセス：JR大阪駅中央改札口から北側へ徒歩3分主催：国際視覚障害者スポーツ連盟、特定非営利活動法人日本ブラインドサッカー協会参加国：日本、インド、オーストラリア

女子カテゴリーには世界ランキング1位の日本、4位のインド、12位のオーストラリアが参加しています。

大会はグランフロント大阪 うめきた広場を会場に、男子大会を4月19日から4月25日まで続けて実施する予定です。

3日目の結果

3日目はオーストラリアとインドの1試合が行われます。

試合結果は0対0です。

星取表の得失点差により、インドがグループ2位として決勝進出を決めます。

決勝カード

決勝戦は4月18日15時から実施されます。

対戦カードは日本代表チーム対インド代表チームです。

日本はグループ1位チーム、インドはグループ2位チームとして決勝に進みます。

大会スケジュールと星取表の詳細は、リリース内のPDFで案内されています。

「IBSAブラインドサッカー女子アジア選手権 2026 in うめきた」では、3日目の引き分けにより決勝の対戦カードが確定します。

4月18日の決勝では、日本とインドが対戦します。

会場は大阪市北区のグランフロント大阪 うめきた広場です。

「IBSAブラインドサッカー女子アジア選手権 2026 in うめきた」の紹介でした。

よくある質問

Q. 3日目の試合結果はどうなりましたか？

A. 4月17日に行われた女子オーストラリア代表対女子インド代表は0対0の引き分けです。

この結果を受けて、得失点差でインドが決勝進出を決めています。

Q. 決勝戦はいつどこで行われますか？

A. 決勝戦は4月18日15時から、グランフロント大阪 うめきた広場で行われます。

会場の住所は大阪市北区大深町4-1で、JR大阪駅中央改札口から徒歩3分です。

Q. 女子大会にはどの国が参加していますか？

A. 女子カテゴリーの参加国は日本、インド、オーストラリアの3か国です。

リリースでは世界ランキングも記載されており、日本1位、インド4位、オーストラリア12位と案内されています。

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