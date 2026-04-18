NHK連続テレビ小説『風、薫る』。4月20日放送の第16話では、捨松（多部未華子）がりん（見上愛）と直美（上坂樹里）を自宅に招く。

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朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代の医療看護の世界を舞台に、トレインドナースを目指す2人の女性の成長を描くバディドラマ。

直美が捨松（多部未華子）から炊き出しの手伝いを頼まれた第15話。

直美が捨松たちと炊き出しに向かうと、偶然、同じ場所で吉江（原田泰造）とりんも炊き出しに来ていた。そんな中、炊き出しを食べた一人の男の子が突然体調を崩す。感染症を疑い誰も助けようとしない中、りんと直美はとっさに子どもに駆け寄る。その2人の姿を見た捨松は、ある提案をするため自宅に呼び寄せ……。

主人公・一ノ瀬りんを見上愛、大家直美を上坂樹里が演じるほか、佐野晶哉、小林虎之介、藤原季節、早坂美海、多部未華子、原田泰造、水野美紀、坂東彌十郎らがキャストに名を連ねている。（文＝リアルサウンド編集部）