女優の大原優乃（26）が17日までに、自身インスタグラムを更新。ドアップショットでメーク姿を投稿した。

「ふわふわメイク」と題し、白い透け透け素材のトップスとロングスカート姿をアップした。「カレンダーイベント、名古屋会場のスタイリング。東名阪、毎回全て雰囲気変えるのがこだわりです」とつづり、ファッションや顔アップのメークも披露した。

別の投稿では「東名阪で開催した、カレンダー発売記念イベント。各地から会いに来てくださった皆さま、ありがとうございました」と感謝の意とともに「毎回全てセルフプロデュースで責任を持って制作している分、思い入れも強く、直接お届けできる時間が何より特別です」などと記した。「まずは、大阪会場のオフショットから」と伝え、デコルテを露出した茶色いロングワンピース姿と名古屋とは雰囲気の違うメークやヘアスタイルもアップした。

ファンやフォロワーからも「ん？なんか、大人っぽくなった！」「思わずドキっ」「素敵すぎます」「キレイなふんわり天使だね」「ホント可愛すぎて滅」「白雪姫ゆーのさま」「長濱ねるみたい」「かわいいから綺麗へ…」「メイクの変化で雰囲気が全然変わるの凄い」など称賛コメントの一方、「別人だ」「いつもの方が正直かわいい」「前の素朴さが良かった」など、今までのメークを推すファンの意見も寄せられている。