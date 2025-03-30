歌手の中西圭三が１６日、ビルボードライブ横浜でアーティストデビュー３５周年を記念したライブを行った。

観客の手拍子を浴びながら登場。最初のＭＣで客席から「３５周年、おめでとう！」と祝福の声が飛ぶ中、「同じアーティストを３５年も追い続けることなんてございますか？ 今日は皆さんへ向けての大感謝祭です！」とファンに向けて感謝の気持ちを伝えた。代表曲の「ＷＯＭＡＮ」では力強さを増した声で魅了。正面を見つめながら客席に向けてストレートに歌声を届けた。

ライブ前日には「公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル」を開設。続けて「３５周年、デビュー曲をやらないわけにはいかないでしょ？」と「タンジェリンアイズ」を披露した。

思い出のナンバーを歌い上げ「実は、皆さんにお知らせしたいことがあります」と切り出すと、９月１１日に東京・かつしかシンフォニーヒルズでのライブ開催を発表。サプライズ告知に客席は色めき立った。本公演には米倉利紀、そして４月１０日に配信リリースした新曲「情熱の記憶」でデュエットした荒牧陽子も出演予定となっている。

【セットリスト】

１ ＳＯ ＢＡＤ

２ 非情階段

３ Ｙｏｕ Ａｎｄ Ｉ

４ たったひとつの愛を

５ 青い影

６ Ｗｏｍａｎ

７ タンジェリンアイズ

８ Ａ．Ｃ．Ｅ

９ Ｏｎ Ｙｏｕｒ Ｍａｒｋ

１０ Ｔｉｎｙ Ｐｌａｎｅｔ

１１ Ｃｈｏｏ Ｃｈｏｏ ＴＲＡＩＮ

１２ Ｔｉｃｋｅｔ ｔｏ ｐａｒａｄｉｓｅ

アンコール ぼよよん行進曲