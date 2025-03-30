３５周年記念ライブを行った中西圭三

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　歌手の中西圭三が１６日、ビルボードライブ横浜でアーティストデビュー３５周年を記念したライブを行った。

　観客の手拍子を浴びながら登場。最初のＭＣで客席から「３５周年、おめでとう！」と祝福の声が飛ぶ中、「同じアーティストを３５年も追い続けることなんてございますか？　今日は皆さんへ向けての大感謝祭です！」とファンに向けて感謝の気持ちを伝えた。代表曲の「ＷＯＭＡＮ」では力強さを増した声で魅了。正面を見つめながら客席に向けてストレートに歌声を届けた。

　ライブ前日には「公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル」を開設。続けて「３５周年、デビュー曲をやらないわけにはいかないでしょ？」と「タンジェリンアイズ」を披露した。

　思い出のナンバーを歌い上げ「実は、皆さんにお知らせしたいことがあります」と切り出すと、９月１１日に東京・かつしかシンフォニーヒルズでのライブ開催を発表。サプライズ告知に客席は色めき立った。本公演には米倉利紀、そして４月１０日に配信リリースした新曲「情熱の記憶」でデュエットした荒牧陽子も出演予定となっている。

【セットリスト】

１　ＳＯ　ＢＡＤ

２　非情階段

３　Ｙｏｕ　Ａｎｄ　Ｉ

４　たったひとつの愛を

５　青い影

６　Ｗｏｍａｎ

７　タンジェリンアイズ

８　Ａ．Ｃ．Ｅ

９　Ｏｎ　Ｙｏｕｒ　Ｍａｒｋ

１０　Ｔｉｎｙ　Ｐｌａｎｅｔ

１１　Ｃｈｏｏ　Ｃｈｏｏ　ＴＲＡＩＮ

１２　Ｔｉｃｋｅｔ　ｔｏ　ｐａｒａｄｉｓｅ

アンコール　ぼよよん行進曲