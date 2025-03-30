中西圭三が横浜で３５周年記念ライブ 「皆さんへ向けての大感謝祭です」 代表曲「ＷＯＭＡＮ」も披露
歌手の中西圭三が１６日、ビルボードライブ横浜でアーティストデビュー３５周年を記念したライブを行った。
観客の手拍子を浴びながら登場。最初のＭＣで客席から「３５周年、おめでとう！」と祝福の声が飛ぶ中、「同じアーティストを３５年も追い続けることなんてございますか？ 今日は皆さんへ向けての大感謝祭です！」とファンに向けて感謝の気持ちを伝えた。代表曲の「ＷＯＭＡＮ」では力強さを増した声で魅了。正面を見つめながら客席に向けてストレートに歌声を届けた。
ライブ前日には「公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル」を開設。続けて「３５周年、デビュー曲をやらないわけにはいかないでしょ？」と「タンジェリンアイズ」を披露した。
思い出のナンバーを歌い上げ「実は、皆さんにお知らせしたいことがあります」と切り出すと、９月１１日に東京・かつしかシンフォニーヒルズでのライブ開催を発表。サプライズ告知に客席は色めき立った。本公演には米倉利紀、そして４月１０日に配信リリースした新曲「情熱の記憶」でデュエットした荒牧陽子も出演予定となっている。
【セットリスト】
１ ＳＯ ＢＡＤ
２ 非情階段
３ Ｙｏｕ Ａｎｄ Ｉ
４ たったひとつの愛を
５ 青い影
６ Ｗｏｍａｎ
７ タンジェリンアイズ
８ Ａ．Ｃ．Ｅ
９ Ｏｎ Ｙｏｕｒ Ｍａｒｋ
１０ Ｔｉｎｙ Ｐｌａｎｅｔ
１１ Ｃｈｏｏ Ｃｈｏｏ ＴＲＡＩＮ
１２ Ｔｉｃｋｅｔ ｔｏ ｐａｒａｄｉｓｅ
アンコール ぼよよん行進曲