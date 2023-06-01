【Amazon：Turtle Beach ゲーミングヘッドセット セール】 セール期間：4月18日0時～5月1日23時59分

Turtle Beach Stealth 700 Gen 3 XB

Amazonにて、Turtle Beachのゲーミングヘッドセットがセール価格で販売されている。セール期間は5月1日23時59分まで。

期間中は、マルチプラットフォームに対応したワイヤレスゲーミングヘッドセット「Turtle Beach Stealth 700 Gen 3 XB」、クーリングレバーを使用し、イヤーカップの中にこもる熱を瞬時に開放するメカニズムを搭載した「Victrix Pro AF」などがお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Turtle Beach Stealth 700 Gen 3 XB

本製品は、Xbox Series X|S、Xbox One、PS5、PS4、PC、Steam Deck、Bluetooth搭載モバイルデバイスなどに対応したゲーミングヘッドセット。デュアルUSBワイヤレストランスミッターとBluetooth同時接続機能により、複数のデバイスを素早く切り替えて快適にゲームをプレイできる。

また、60mm Eclipseデュアルドライバーが提供する迫力のオーディオ体験と、AIノイズキャンセリング機能を搭載した第3世代フリップミュート式マイクで、音声もクリアに伝わる。最大80時間のバッテリー持続時間と快適なメモリーフォームイヤークッションで、長時間の使用でも快適にゲームを楽しめる。

Victrix Pro AF

eスポーツトーナメントにおいて必須となるプロゲーマーのニーズに合わせてデザインされた、プレミアムゲーミングヘッドセット。最新のテクノロジーと品質はそのままに、ノイズキャンセリングが必要ないユーザーのために機能を再構築している。また、ヘッドセットを装着したままで簡単に操作できるボリュームダイヤルとマイクミュートボタンを設置（オンイヤーコントロール機能）。マイクアームは取り外すことができる。