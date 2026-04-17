お笑いコンビ・爆笑問題が１７日、都内で開催された「爆笑問題 ｗｉｔｈ タイタンシネマライブ」に出演した。

ステージ冒頭では４月１日から始まった青切符制度について触れ、田中裕二が「違反ってどこまでなのか分かんない。でも、明確にダメなのはスマホをいじりながら運転すること」と切り出すと、太田光は「それで、スマホの中でオンラインカジノやったらもっとダメ。その自転車に乗って闇バイトに行ったらもっとダメ」とボケると、田中が「当たり前だよ！闇バイトは自転車じゃなくてもダメだから。捕まるよ」とツッコみ、会場を笑わせた。

続けて、東宝が歴代最高興収を記録した事を引き合いに「ゴジラ−０．０」で神木隆之介と浜辺美波が前作に続投することについて話し始めると、太田が「ゴジラも続投らしいよ。（ゴジラは）神木君と浜辺さんの物語になるかと思ったって」とおどけると、田中は「誰が見るんだよ！」とツッコミ。それに対して、太田は「『誰が見るんだよ』って、そういう映画もあるでしょ！ゴジラが出ないとあの２人出ないのか。考えてツッコミやれよ！」と説教。田中は反省した様子で「俺あんまり炎上しない方なんだけどな…」とつぶやいた。

１９９６年にスタートし、２カ月に１回開催されている恒例イベント。爆笑問題の他にウエストランドらタイタン所属芸人が出演したほか、ゲストで解散を発表しているトンツカタンやハライチなど計１４組が登場した。