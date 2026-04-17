光老化とは？ 「塗ってるだけでは防げない」深刻なダメージ





光老化とは？ 紫外線が肌に与える影響

ご存じの方も多い「光老化」についてあらためて。光老化とは、紫外線を繰り返し浴びることで引き起こされる肌の老化現象。近年の研究結果でも肌の老化は、加齢によるものよりも、実は光老化の影響が圧倒的に大きいということが分かっており、実際に「肌の老化状態の約8割は光老化が関与している」と言われています。



光老化の主な症状は「シミ・そばかすなどの色素沈着、深いシワ、たるみ」など、絶対に避けたいマイナス要素ばかり。しかもこれらは質の悪いことに肌表面だけでなく「肌の奥までダメージが及ぶ」ので厄介。







紫外線の種類と特徴

紫外線には、主に「UVA（紫外線A波）」と「UVB（紫外線B波）」の2種類があることは周知のとおり。その「性質」を正しく理解しておくことで「予防の方法や意識」の見直しを。







UVA（紫外線A波）とは？

UVAは波長が長く、雲やガラスも通過して肌の奥深く（真皮層）まで到達。真皮に存在する、肌のハリや弾力を保つコラーゲンやエラスチン、UVAはこれらの繊維を傷つけ、構造を壊してしまうという怖さ。また、活性酸素を発生させ、肌細胞自体へのダメージも。





コラーゲンやエラスチンが壊れると、肌の土台がゆるみ、ハリや弾力が失われます。これが深いシワやたるみの原因に。UVAによるダメージは蓄積しやすいため「早期からの対策が将来の肌年齢を大きく左右」。UVAは「一年中降り注いでいる」ため、季節や天候を問わず日焼け止めや物理的な紫外線対策が必要。







UVB（紫外線B波）とは

UVBは波長が短く、主に肌の表面（表皮）へのダメージ。UVBを浴びると、肌は炎症を起こして赤くなったり、ヒリヒリしたり。これがいわゆる「日焼け」。また、UVBはメラノサイトを刺激し、メラニン色素の生成を促進します。これがシミやそばかすの原因に。



UVBは窓ガラスをほぼ透過しないため、室内では影響が少ないですが「屋外での活動時は特に注意が必要」。UVBによって生成されたメラニンは、通常はターンオーバーとともに排出されますが、過剰に生成されたり、ターンオーバーが乱れると、肌に色素が沈着してシミやそばかすに。また、炎症が繰り返されると、肌のバリア機能も低下しやすくなるという悪循環。







「3年後に大きく差が出る」予防法

≫【塗るだけでは防げない】 光老化の「正しい防ぎ方」を詳しく解説