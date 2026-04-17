「TOPIX先物」手口情報（17日夜間） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、6月限7161枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月17日のTOPIX先物期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の7161枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 7161( 7161)
ABNクリアリン証券 6904( 6904)
バークレイズ証券 5332( 5332)
ゴールドマン証券 2743( 2681)
ビーオブエー証券 2276( 2276)
JPモルガン証券 1793( 1793)
サスケハナ・ホンコン 1185( 1185)
モルガンMUFG証券 678( 678)
日産証券 398( 398)
BNPパリバ証券 381( 381)
野村証券 286( 286)
シティグループ証券 272( 272)
インタラクティブ証券 224( 224)
UBS証券 194( 192)
HSBC証券 139( 139)
SBI証券 152( 134)
フィリップ証券 116( 116)
広田証券 68( 68)
大和証券 34( 34)
三菱UFJeスマート 32( 30)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
インタラクティブ証券 3( 3)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 7161( 7161)
ABNクリアリン証券 6904( 6904)
バークレイズ証券 5332( 5332)
ゴールドマン証券 2743( 2681)
ビーオブエー証券 2276( 2276)
JPモルガン証券 1793( 1793)
サスケハナ・ホンコン 1185( 1185)
モルガンMUFG証券 678( 678)
日産証券 398( 398)
BNPパリバ証券 381( 381)
野村証券 286( 286)
シティグループ証券 272( 272)
インタラクティブ証券 224( 224)
UBS証券 194( 192)
HSBC証券 139( 139)
SBI証券 152( 134)
フィリップ証券 116( 116)
広田証券 68( 68)
大和証券 34( 34)
三菱UFJeスマート 32( 30)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
インタラクティブ証券 3( 3)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース