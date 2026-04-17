欧州株　昨日までの高値圏を維持、一部の調整の動きも
東京時間16:28現在
英ＦＴＳＥ100　 10578.66（-11.33　-0.11%）
独ＤＡＸ　　24193.25（+38.78　+0.16%）
仏ＣＡＣ40　 8280.51（+17.81　+0.22%）
スイスＳＭＩ　 13206.91（+33.74　+0.26%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間16:28現在
ダウ平均先物JUN 26月限　48887.00（+120.00　+0.25%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限　7082.25（+5.25　+0.07%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限　26470.25（-17.00　-0.06%）