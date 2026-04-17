欧州株 昨日までの高値圏を維持、一部の調整の動きも
欧州株 昨日までの高値圏を維持、一部の調整の動きも
東京時間16:28現在
英ＦＴＳＥ100 10578.66（-11.33 -0.11%）
独ＤＡＸ 24193.25（+38.78 +0.16%）
仏ＣＡＣ40 8280.51（+17.81 +0.22%）
スイスＳＭＩ 13206.91（+33.74 +0.26%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間16:28現在
ダウ平均先物JUN 26月限 48887.00（+120.00 +0.25%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7082.25（+5.25 +0.07%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 26470.25（-17.00 -0.06%）
東京時間16:28現在
英ＦＴＳＥ100 10578.66（-11.33 -0.11%）
独ＤＡＸ 24193.25（+38.78 +0.16%）
仏ＣＡＣ40 8280.51（+17.81 +0.22%）
スイスＳＭＩ 13206.91（+33.74 +0.26%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
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ダウ平均先物JUN 26月限 48887.00（+120.00 +0.25%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7082.25（+5.25 +0.07%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 26470.25（-17.00 -0.06%）