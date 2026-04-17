16万回以上視聴され猫飼いのあいだで話題になっているのは、猫吸いをやりすぎてしまった飼い主に対する猫のお仕置き。視聴者からは「愛情の裏返しですね」「これは怒られたいwwwwww」などのコメントが届いています。

【動画：『猫吸い』を堪能していたら、愛猫が怒ってしまい…『まさかのお仕置き』に爆笑】

猫吸いを堪能していたら

Instagramアカウント「エキゾのもずく」に投稿されたのは、飼い主さんがエキゾチックショートヘアの「もずくくん」の背中に顔をうずめて『猫吸い』をしていたときの出来事。疲れていたのか、もずくくんに癒しを求めたのでしょう。

しばらくじっとして吸われるがままになっていたもずくくん。ふと顔を上げ、飼い主さんの頭を両手でガシッとホールドしたといいます。思っていたよりも吸われる時間が長かったのか、怒ってしまったようです。

なかなか許してくれないもずくくん

すぐに離してくれるかと思いきや、もずくくんはがっしりとホールドしたまま。飼い主さんが頭を動かして逃れようとしますが、離してくれなかったそうです。もずくくんの怒りが収まらないのかもしれません。

飼い主さんが手を使っておててを外そうとしても、離してくれないもずくくん。そんなに猫吸いが嫌だったのでしょうか。もずくくんは、なかなか執念深い性格なのかも…。

怒られてもうれしい

最終的に、もずくくんは起き上がって飼い主さんの耳元に顔を寄せたあと、ようやく解放してくれたそう。「もう二度とするなよ」「次はないぞ」といった忠告でも囁いたのでしょうか。猫吸いはほどほどにしておいたほうがよさそうです。

かなり厳しいお仕置きを受けてしまった飼い主さんですが、本音を言えば「怒られたいまである」とのこと。もずくくんを愛するあまり、怒られてもうれしい境地まできてしまったようですね。

もずくくんに怒られている飼い主さんには、視聴者から「怒られる事は下僕にとって光栄ですよね」「掴まれるなんてご褒美だ」など共感のメッセージも届いていました。

Instagramアカウント「エキゾのもずく」には、もずくくんが早朝に飼い主さんの頭をカリカリして起こす様子なども投稿されていますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「エキゾのもずく」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。